https://sputnik-abkhazia.ru/20220903/zasukha-privela-k-nekhvatke-vody-v-sukhumskom-rayone-1041314115.html
Засуха привела к нехватке воды в Сухумском районе
Засуха привела к нехватке воды в Сухумском районе
Часть Сухумского района получает воду из столицы Абхазии и часть из собственных насосных станций. 03.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-03T17:49+0300
2022-09-03T17:49+0300
2022-09-03T17:49+0300
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СУХУМ, 3 сен - Sputnik. Сухумский района испытывает нехватку воды из-за редких дождей, об этом в эфире радио Sputnik сказал глава администрации Сухумского района Алхас Читанава.По словам Читанава, местным властям приходится подавать воду в села в аварийном режиме, и в некоторых населенных пунктах воды нет уже несколько недель. Он считает, что решить эту проблему с помощью тех инфраструктурных мощностей, которые существуют в районе сегодня, невозможно.Он добавил, что большая часть Сухумского района получает воду по столичным водопроводным сетям, но многие села подключены к местным насосным станциям, где в нынешнем сезоне также наблюдается острая нехватка воды.Жители района вынуждены самостоятельно возить домой воду из родников или рек. Многим приходится заказывать доставку воды в цистернах и, соответственно, тратиться на оплату этих услуг.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220902/glavnyy-chetverg-chitanava-o-shkolakh-sukhumskogo-rayona-vodosnabzhenii-i-posledstviyakh-stikhii-1041296851.html
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абхазия, новости, сухумский район, водоснабжение
абхазия, новости, сухумский район, водоснабжение
Засуха привела к нехватке воды в Сухумском районе
Часть Сухумского района получает воду из столицы Абхазии и часть из собственных насосных станций.
СУХУМ, 3 сен - Sputnik
. Сухумский района испытывает нехватку воды из-за редких дождей, об этом в эфире радио Sputnik
сказал глава администрации Сухумского района Алхас Читанава.
"Проблема нехватки воды все еще очень остро стоит, особенно, в последние недели в виду затянувшегося сезона без дождей. Засуха только усиливается. Мы испытываем колоссальный дефицит воды практически во всех селах Сухумского района. Ее нет даже там, где функционирует вся необходимая инфраструктура, так как дебета воды катастрофически не хватает", - уточнил он.
По словам Читанава, местным властям приходится подавать воду в села в аварийном режиме, и в некоторых населенных пунктах воды нет уже несколько недель. Он считает, что решить эту проблему с помощью тех инфраструктурных мощностей, которые существуют в районе сегодня, невозможно.
Он добавил, что большая часть Сухумского района получает воду по столичным водопроводным сетям, но многие села подключены к местным насосным станциям, где в нынешнем сезоне также наблюдается острая нехватка воды.
Жители района вынуждены самостоятельно возить домой воду из родников или рек. Многим приходится заказывать доставку воды в цистернах и, соответственно, тратиться на оплату этих услуг.