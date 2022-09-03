https://sputnik-abkhazia.ru/20220903/zasukha-privela-k-nekhvatke-vody-v-sukhumskom-rayone-1041314115.html

Засуха привела к нехватке воды в Сухумском районе

Засуха привела к нехватке воды в Сухумском районе

Часть Сухумского района получает воду из столицы Абхазии и часть из собственных насосных станций. 03.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-03T17:49+0300

2022-09-03T17:49+0300

2022-09-03T17:49+0300

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СУХУМ, 3 сен - Sputnik. Сухумский района испытывает нехватку воды из-за редких дождей, об этом в эфире радио Sputnik сказал глава администрации Сухумского района Алхас Читанава.По словам Читанава, местным властям приходится подавать воду в села в аварийном режиме, и в некоторых населенных пунктах воды нет уже несколько недель. Он считает, что решить эту проблему с помощью тех инфраструктурных мощностей, которые существуют в районе сегодня, невозможно.Он добавил, что большая часть Сухумского района получает воду по столичным водопроводным сетям, но многие села подключены к местным насосным станциям, где в нынешнем сезоне также наблюдается острая нехватка воды.Жители района вынуждены самостоятельно возить домой воду из родников или рек. Многим приходится заказывать доставку воды в цистернах и, соответственно, тратиться на оплату этих услуг.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220902/glavnyy-chetverg-chitanava-o-shkolakh-sukhumskogo-rayona-vodosnabzhenii-i-posledstviyakh-stikhii-1041296851.html

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