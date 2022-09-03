https://sputnik-abkhazia.ru/20220903/zhiteli-volchanskogo-rayona-v-kharkovskoy-oblasti-nachali-poluchat-rossiyskie-pasporta-1041308577.html

Жители Волчанского района в Харьковской области начали получать российские паспорта

Жители Волчанского района в Харьковской области начали получать российские паспорта

Часть Харьковской области была взята под контроль российскими войсками и народной милицией ЛНР в ходе спецоперации. 03.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-03T10:58+0300

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СУХУМ, 3 сен - Sputnik. Первые жители Волчанского района в Харьковской области получили российские паспорта, сообщает в в своем Telegram-канале пресс-служба военно-гражданской администрации.Ранее, в конце августа, первыми в Харьковской области российское гражданство получили десять жителей Купянска.В ходе военной спецоперации на Украине в части Харковской области, взятой под контроль союзными силами России и ЛНР были созданы новые районные администрации с административными центрами в Волчанске, Изюме, Купянске и поселке Казачья Лопань. Сейчас в регионе для оплаты товаров пользуются украинским гривнами и российским рублем. Люди, живущие там, получают пенсии и единоразовые пособия, а работники бюджетной сферы стали получать зарплаты. Кроме того, в области стали выдавать российские автомобильные номера с кодом региона 188. Получить новый номер могут те, кто ранее получил российское гражданство.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220828/zakharova-nazvala-prichinu-priostanovki-vydachi-biometricheskikh-pasportov-1041200375.html

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