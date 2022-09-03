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Жители Волчанского района в Харьковской области начали получать российские паспорта
Жители Волчанского района в Харьковской области начали получать российские паспорта
Часть Харьковской области была взята под контроль российскими войсками и народной милицией ЛНР в ходе спецоперации. 03.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-03T10:58+0300
2022-09-03T10:58+0300
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СУХУМ, 3 сен - Sputnik. Первые жители Волчанского района в Харьковской области получили российские паспорта, сообщает в в своем Telegram-канале пресс-служба военно-гражданской администрации.Ранее, в конце августа, первыми в Харьковской области российское гражданство получили десять жителей Купянска.В ходе военной спецоперации на Украине в части Харковской области, взятой под контроль союзными силами России и ЛНР были созданы новые районные администрации с административными центрами в Волчанске, Изюме, Купянске и поселке Казачья Лопань. Сейчас в регионе для оплаты товаров пользуются украинским гривнами и российским рублем. Люди, живущие там, получают пенсии и единоразовые пособия, а работники бюджетной сферы стали получать зарплаты. Кроме того, в области стали выдавать российские автомобильные номера с кодом региона 188. Получить новый номер могут те, кто ранее получил российское гражданство.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220828/zakharova-nazvala-prichinu-priostanovki-vydachi-biometricheskikh-pasportov-1041200375.html
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Жители Волчанского района в Харьковской области начали получать российские паспорта
10:58 03.09.2022 (обновлено: 11:08 03.09.2022)
Часть Харьковской области была взята под контроль российскими войсками и народной милицией ЛНР в ходе спецоперации.
СУХУМ, 3 сен - Sputnik.
Первые жители Волчанского района в Харьковской области получили российские паспорта, сообщает
в в своем Telegram-канале пресс-служба военно-гражданской администрации.
"Жители Волчанского района, которые первыми подали документы на приобретение российского гражданства, уже получили красные паспорта. Церемония вручения первых 15 паспортов прошла в Волчанском Доме культуры", — говорится в заявлении.
Ранее, в конце августа, первыми в Харьковской области российское гражданство получили десять жителей Купянска.
В ходе военной спецоперации на Украине в части Харковской области, взятой под контроль союзными силами России и ЛНР были созданы новые районные администрации с административными центрами в Волчанске, Изюме, Купянске и поселке Казачья Лопань.
Сейчас в регионе для оплаты товаров пользуются украинским гривнами и российским рублем. Люди, живущие там, получают пенсии и единоразовые пособия, а работники бюджетной сферы стали получать зарплаты. Кроме того, в области стали выдавать российские автомобильные номера с кодом региона 188. Получить новый номер могут те, кто ранее получил российское гражданство.