https://sputnik-abkhazia.ru/20220904/genprokuratura-abkhazii-provedet-proverku-v-otnoshenii-propavshey-lyudmily-skorik-1041322064.html

Генпрокуратура Абхазии начала проверку в отношении пропавшей Людмилы Скорик

Генпрокуратура Абхазии начала проверку в отношении пропавшей Людмилы Скорик

Скорик подозревается в превышении полномочий и хищении имущества ГСЭС с использованием служебного положения. 04.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-04T16:16+0300

2022-09-04T16:16+0300

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СУХУМ, 4 сен - Sputnik. Генеральная прокуратура Абхазии проводит процессуальную проверку в отношении бывшего главного санитарного врача Абхазии Людмилы Скорик. Об этом говорится на сайте ведомства. В настоящее время ведутся следственные мероприятия, опрашиваются сотрудники ГСЭС, собираются доказательства. Процессуальное решение по результатам проверки будет принято в ближайшее время.Об отсутствии главного санврача на рабочем месте стало известно в начале августа этого года. Минздрав Абхазии заявил, что Скорик не сообщила руководству о причинах невыхода на работу, не выходила на связь и не отвечала на телефонные звонки. Ведомство начало служебную проверку.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220808/minzdrav-nachal-proverku-po-faktu-ischeznoveniya-glavnogo-sanvracha-skorik-1040808973.html

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