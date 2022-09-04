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Генпрокуратура Абхазии начала проверку в отношении пропавшей Людмилы Скорик
Генпрокуратура Абхазии начала проверку в отношении пропавшей Людмилы Скорик
Скорик подозревается в превышении полномочий и хищении имущества ГСЭС с использованием служебного положения. 04.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-04T16:16+0300
2022-09-04T16:16+0300
2022-09-04T16:32+0300
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СУХУМ, 4 сен - Sputnik. Генеральная прокуратура Абхазии проводит процессуальную проверку в отношении бывшего главного санитарного врача Абхазии Людмилы Скорик. Об этом говорится на сайте ведомства. В настоящее время ведутся следственные мероприятия, опрашиваются сотрудники ГСЭС, собираются доказательства. Процессуальное решение по результатам проверки будет принято в ближайшее время.Об отсутствии главного санврача на рабочем месте стало известно в начале августа этого года. Минздрав Абхазии заявил, что Скорик не сообщила руководству о причинах невыхода на работу, не выходила на связь и не отвечала на телефонные звонки. Ведомство начало служебную проверку.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220808/minzdrav-nachal-proverku-po-faktu-ischeznoveniya-glavnogo-sanvracha-skorik-1040808973.html
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абхазия, новости, генеральная прокуратура абхазии
Генпрокуратура Абхазии начала проверку в отношении пропавшей Людмилы Скорик
16:16 04.09.2022 (обновлено: 16:32 04.09.2022)
Скорик подозревается в превышении полномочий и хищении имущества ГСЭС с использованием служебного положения.
СУХУМ, 4 сен - Sputnik.
Генеральная прокуратура Абхазии проводит процессуальную проверку в отношении бывшего главного санитарного врача Абхазии Людмилы Скорик. Об этом говорится
на сайте ведомства.
Проверка проводится на основании проверки, по факту превышения Скорик должностных полномочий и хищения имущества государственной санитарно-эпидемиологической службы с использованием служебного положения.
В настоящее время ведутся следственные мероприятия, опрашиваются сотрудники ГСЭС, собираются доказательства.
Процессуальное решение по результатам проверки будет принято в ближайшее время.
Об отсутствии главного санврача на рабочем месте стало известно в начале августа этого года. Минздрав Абхазии заявил, что Скорик не сообщила руководству о причинах невыхода на работу, не выходила на связь и не отвечала на телефонные звонки. Ведомство начало служебную проверку.