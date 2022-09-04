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Правительство России одобрило выплаты прибывшим гражданам ЛНР, ДНР и Украины

Правительство России одобрило выплаты прибывшим гражданам ЛНР, ДНР и Украины

Указ о социальных выплатах был подписан президентом России Владимиром Путиным 27 августа. 04.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-04T12:37+0300

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СУХУМ, 4 сен - Sputnik. Правительство России одобрило выделение средств на выплаты гражданам Донецкой и Луганской народных республик, прибывшим в Россию. Об этом говорится на сайте кабмина.Это касается выплат по президентскому указу, подписанному 27 августа 2022 года. Он предусматривает выделение единовременных выплат людям, "вынужденно прибывшим в экстренном массовом порядке". Сумма разнится в зависимости от категории, к которой принадлежит прибывший.На эти нужды из резервного фонда правительства выделено более 10,3 миллиарда рублей. Они были направлены в Министерство труда и социальной защиты, которое должно распределить их между регионами.После обострения обстановки на востоке Украины началась масштабная эвакуация мирных жителей из Донбасса. Количество беженцев увеличилось после начала активной фазы боевых действий 24 февраля. Людей направляли в регионы России. Кроме того, принять у себя беженцев согласились и другие страны, такие, как Абхазия и Южная Осетия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220827/grazhdane-dnr-lnr-i-ukrainy-smogut-nakhoditsya-v-rossii-bez-ogranicheniya-sroka-1041186868.html

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