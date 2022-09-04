https://sputnik-abkhazia.ru/20220904/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-5-sentyabrya-1041321881.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 5 сентября

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 5 сентября

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля пониженного атмосферного давления и относительно холодных масс... 04.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-04T15:56+0300

2022-09-04T15:56+0300

2022-09-04T15:56+0300

в абхазии

погода в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 4 сен - Sputnik. В понедельник, 5 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, временами дождь с грозой разной интенсивности, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - пониженное. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами в порывах до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°C до +22°C, днем от +26°C до +31°C.Температура морской воды +28°C.Волнение морской воды - умеренное (2 балла).Относительная влажность воздуха 70-90%.

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