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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 5 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 5 сентября
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля пониженного атмосферного давления и относительно холодных масс... 04.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-04T15:56+0300
2022-09-04T15:56+0300
2022-09-04T15:56+0300
в абхазии
погода в абхазии
абхазия
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СУХУМ, 4 сен - Sputnik. В понедельник, 5 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, временами дождь с грозой разной интенсивности, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - пониженное. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами в порывах до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°C до +22°C, днем от +26°C до +31°C.Температура морской воды +28°C.Волнение морской воды - умеренное (2 балла).Относительная влажность воздуха 70-90%.
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погода в абхазии, абхазия
погода в абхазии, абхазия
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 5 сентября
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля пониженного атмосферного давления и относительно холодных масс воздуха с северо-запада.
СУХУМ, 4 сен - Sputnik. В понедельник, 5 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, временами дождь с грозой разной интенсивности, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление - пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами в порывах до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +17°C до +22°C, днем от +26°C до +31°C.
Температура морской воды +28°C.
Волнение морской воды - умеренное (2 балла).
Относительная влажность воздуха 70-90%.