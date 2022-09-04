https://sputnik-abkhazia.ru/20220904/vnuchku-amerikanskogo-milliardera-pokhitili-vo-vremya-utrenney-probezhki-1041323051.html
Внучку американского миллиардера похитили во время утренней пробежки
Внучку американского миллиардера похитили во время утренней пробежки
Семья похищенной девушки уже назначила вознаграждение за информацию о ее местонахождении и готова выплатить 50 тысяч долларов любому, кто поможет ее найти. 04.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-04T18:32+0300
2022-09-04T18:32+0300
2022-09-04T18:32+0300
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СУХУМ, 4 сен - Sputnik. Внучку американского миллиардера Джозефа Оргилла Элизу Флетчер похитили во время утренней пробежки в Мемфисе, штат Теннеси. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету New York Post, которая, в свою очередь, ссылается на пресс-службу полиции.Полиция обнаружила разбитый телефон и бутылку с водой, принадлежавшие похищенной. Также был обнаружен темный внедорожник, на котором ее, предположительно, увезли. Подозреваемый, 38-летний Клеота Абстон, был задержан, он обвиняется в похищении людей при особо отягчающих обстоятельствах и фальсификации улик. Сама Элиза Флетчер пока не найдена.Дед похищенной, Джозеф Оргилл, основал компанию, занимающуюся дистрибуцией и розничными услугами в США, Канаде и более 50 странах мира. Годовой объем продаж Orgill Inc. составляет три миллиарда долларов. Наследницей компании была Элиза Флетчер.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220821/doch-rossiyskogo-filosofa-aleksandra-dugina-ubili-v-podmoskove-1041054468.html
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в мире, новости, сша
Внучку американского миллиардера похитили во время утренней пробежки
Семья похищенной девушки уже назначила вознаграждение за информацию о ее местонахождении и готова выплатить 50 тысяч долларов любому, кто поможет ее найти.
СУХУМ, 4 сен - Sputnik.
Внучку американского миллиардера Джозефа Оргилла Элизу Флетчер похитили во время утренней пробежки в Мемфисе, штат Теннеси. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на газету New York Post, которая, в свою очередь, ссылается на пресс-службу полиции.
"Элиза Флетчер в настоящее время не найдена. Следователи и офицеры полицейского департамента Мемфиса вместе с нашими местными и федеральными партнерами продолжают поиски миссис Флетчер", — заявили в полиции.
Полиция обнаружила разбитый телефон и бутылку с водой, принадлежавшие похищенной. Также был обнаружен темный внедорожник, на котором ее, предположительно, увезли.
Подозреваемый, 38-летний Клеота Абстон, был задержан, он обвиняется в похищении людей при особо отягчающих обстоятельствах и фальсификации улик. Сама Элиза Флетчер пока не найдена.
Дед похищенной, Джозеф Оргилл, основал компанию, занимающуюся дистрибуцией и розничными услугами в США, Канаде и более 50 странах мира. Годовой объем продаж Orgill Inc. составляет три миллиарда долларов. Наследницей компании была Элиза Флетчер.