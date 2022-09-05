https://sputnik-abkhazia.ru/20220905/abkhaziya-stala-samym-manyaschim-napravleniem-dlya-rossiyskikh-turistov-1041326768.html
Абхазия стала самым "манящим" направлением для российских туристов
Абхазия стала самым "манящим" направлением для российских туристов
Турпоток в Крым летом 2022 года заметно снизился 05.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-05T10:56+0300
2022-09-05T10:56+0300
2022-09-05T12:10+0300
отпуск в абхазии
абхазия
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СУХУМ, 5 сен – Sputnik. Абхазия стала лидером в рейтинге самых "манящих" направлений для путешествий для российских туристов по результатам опроса сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru.Страна души "обогнала" Алтай, озеро Байкал и Дагестан – за нее проголосовало более 21% туристов. Десять самых "манящих" направлений у российских туристов: Эксперты Tvil обратили внимание на то, что интерес к другим направлениям вырос на фоне усложнившегося доступа к Крыму и курортам Краснодарского края, так как аэропорты в Симферополе и десятке других городов юга и центральной части России закрыты с 24 февраля.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220901/abkhaziyu-posetilo-800-tysyach-turistov-zayavili-v-assotsiatsii-turoperatorov-rossii-1041275845.html
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отпуск в абхазии, абхазия
отпуск в абхазии, абхазия
Абхазия стала самым "манящим" направлением для российских туристов
10:56 05.09.2022 (обновлено: 12:10 05.09.2022)
Турпоток в Крым летом 2022 года заметно снизился
СУХУМ, 5 сен – Sputnik. Абхазия стала лидером в рейтинге самых "манящих" направлений для путешествий для российских туристов по результатам опроса сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru.
Страна души "обогнала" Алтай, озеро Байкал и Дагестан – за нее проголосовало более 21% туристов.
Десять самых "манящих" направлений у российских туристов:
Озеро Байкал и Дагестан, 15 %
Кавказские минеральные воды, 10 %
Эксперты Tvil обратили внимание на то, что интерес к другим направлениям вырос на фоне усложнившегося доступа к Крыму и курортам Краснодарского края, так как аэропорты в Симферополе и десятке других городов юга и центральной части России закрыты с 24 февраля.