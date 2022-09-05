https://sputnik-abkhazia.ru/20220905/abkhaziya-stala-samym-manyaschim-napravleniem-dlya-rossiyskikh-turistov-1041326768.html

Абхазия стала самым "манящим" направлением для российских туристов

Абхазия стала самым "манящим" направлением для российских туристов

Турпоток в Крым летом 2022 года заметно снизился 05.09.2022, Sputnik Абхазия

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отпуск в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 5 сен – Sputnik. Абхазия стала лидером в рейтинге самых "манящих" направлений для путешествий для российских туристов по результатам опроса сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru.Страна души "обогнала" Алтай, озеро Байкал и Дагестан – за нее проголосовало более 21% туристов. Десять самых "манящих" направлений у российских туристов: Эксперты Tvil обратили внимание на то, что интерес к другим направлениям вырос на фоне усложнившегося доступа к Крыму и курортам Краснодарского края, так как аэропорты в Симферополе и десятке других городов юга и центральной части России закрыты с 24 февраля.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220901/abkhaziyu-posetilo-800-tysyach-turistov-zayavili-v-assotsiatsii-turoperatorov-rossii-1041275845.html

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