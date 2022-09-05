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Два сотрудника российской дипмиссии в Афганистане погибли в результате теракта

Два сотрудника российской дипмиссии в Афганистане погибли в результате теракта

В результате взрыва погибли или пострадали более 15 человек, в том числе российский дипломат и охранник посольства. 05.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-05T12:12+0300

2022-09-05T12:12+0300

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СУХУМ, 5 сен – Sputnik. В результате взрыва у ворот российского посольства в столице Афганистана Кабуле погибли два сотрудника дипмиссии, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальное заявление МИД России."5 сентября в 10:50 по кабульскому времени в непосредственной близости от входа в консульский отдел Посольства России в Кабуле неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство. В результате атаки погибли два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан тоже есть пострадавшие", – говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что террорист-смертник пытался подойти к зданию посольства, но его убила охрана. Взрывное устройство сработало, в результате детонации пострадали от 15 до 20 человек.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211124/kak-rossiya-spasaet-detey-v-afganistane-1036466660.html

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