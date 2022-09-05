https://sputnik-abkhazia.ru/20220905/dvoe-rossiyan-utonuli-v-more-v-gagre-1041341166.html

Двое российских туристов утонули в море в Гагре

Двое российских туристов утонули в море в Гагре

Двое туристов из России погибли, одного сотрудникам удалось спасти. 05.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-05T18:34+0300

2022-09-05T18:34+0300

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СУХУМ, 5 сен - Sputnik. Двое граждан России утонули сегодня в акватории Гагры, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. Обстоятельства гибели жителя Тюменской области Виктора Корнейчука и москвича Владислава Бабича сейчас устанавливаются.Кроме того, сегодня, 5 сентября, сотрудники МЧС спасли одного утопающего - жителя Уфы А.Банникова. Он доставлен в Гагрскую районную больницу, его состояние оценивается как состояние средней степени тяжести.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220902/telo-zhenschiny-obnaruzhili-v-more-v-ochamchyre-1041291677.html

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