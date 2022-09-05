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Двое российских туристов утонули в море в Гагре
Двое российских туристов утонули в море в Гагре
Двое туристов из России погибли, одного сотрудникам удалось спасти. 05.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-05T18:34+0300
2022-09-05T18:34+0300
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СУХУМ, 5 сен - Sputnik. Двое граждан России утонули сегодня в акватории Гагры, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. Обстоятельства гибели жителя Тюменской области Виктора Корнейчука и москвича Владислава Бабича сейчас устанавливаются.Кроме того, сегодня, 5 сентября, сотрудники МЧС спасли одного утопающего - жителя Уфы А.Банникова. Он доставлен в Гагрскую районную больницу, его состояние оценивается как состояние средней степени тяжести.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220902/telo-zhenschiny-obnaruzhili-v-more-v-ochamchyre-1041291677.html
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абхазия, новости, гагра, мчс абхазии
абхазия, новости, гагра, мчс абхазии
Двое российских туристов утонули в море в Гагре
18:34 05.09.2022 (обновлено: 18:47 05.09.2022)
Двое туристов из России погибли, одного сотрудникам удалось спасти.
СУХУМ, 5 сен - Sputnik.
Двое граждан России утонули сегодня в акватории Гагры, сообщает
пресс-служба МЧС Абхазии.
Обстоятельства гибели жителя Тюменской области Виктора Корнейчука и москвича Владислава Бабича сейчас устанавливаются.
Кроме того, сегодня, 5 сентября, сотрудники МЧС спасли одного утопающего - жителя Уфы А.Банникова. Он доставлен в Гагрскую районную больницу, его состояние оценивается как состояние средней степени тяжести.