https://sputnik-abkhazia.ru/20220905/predstaviteli-magate-ostanutsya-na-zaporozhskoy-aes-1041330549.html
Представители МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС
Представители МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС
Во время визита глава МАГАТЭ признал, что "физическая целостность Запорожской АЭС была нарушена несколько раз". 05.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-05T12:52+0300
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СУХУМ, 5 сен – Sputnik. Двое членов миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС останутся на станции на постоянной основе, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя "Росэнергоатома".Глава администрации города Энергодара, на территории которого находится АЭС, Александр Волга, выразил надежду на то, что представители миссии МАГАТЭ будут служить гарантом безопасности атомной электростанции.Украинская сторона регулярно пыталась вернуть контроль над Запорожской АЭС, особенно обстрелы участились за последний месяц. Россия не раз призывала мировое сообщество обратить внимание на действия Киева, подвергающие опасности атомную электростанцию, катастрофа на которой может затронуть не только Россию и Украину, но и многие государства в Восточной Европе.С целью оценки ущерба 1 сентября на станцию прибыла миссия МАГАТЭ во главе с руководителем агентства Рафаэлем Гросси.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220903/kievskiy-rezhim-popytalsya-zakhvatit-zaporozhskuyu-aes-1041311735.html
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запорожская аэс, новости, в мире
запорожская аэс, новости, в мире
Представители МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС
12:52 05.09.2022 (обновлено: 13:44 05.09.2022)
Во время визита глава МАГАТЭ признал, что "физическая целостность Запорожской АЭС была нарушена несколько раз".
СУХУМ, 5 сен – Sputnik.
Двое членов миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС останутся на станции на постоянной основе, сообщает РИА Новости
со ссылкой на представителя "Росэнергоатома".
"Четыре сотрудника МАГАТЭ сегодня утром уехали с АЭС. Двое сотрудников миссии остались на станции", – сообщили агентству в "Росэнергоатоме".
Глава администрации города Энергодара, на территории которого находится АЭС, Александр Волга, выразил надежду на то, что представители миссии МАГАТЭ будут служить гарантом безопасности атомной электростанции.
Украинская сторона регулярно пыталась вернуть контроль над Запорожской АЭС, особенно обстрелы участились за последний месяц. Россия не раз призывала мировое сообщество обратить внимание на действия Киева, подвергающие опасности атомную электростанцию, катастрофа на которой может затронуть не только Россию и Украину, но и многие государства в Восточной Европе.
С целью оценки ущерба 1 сентября на станцию прибыла миссия МАГАТЭ во главе с руководителем агентства Рафаэлем Гросси.