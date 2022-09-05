Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20220905/predstaviteli-magate-ostanutsya-na-zaporozhskoy-aes-1041330549.html
Представители МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС
Представители МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС
Во время визита глава МАГАТЭ признал, что "физическая целостность Запорожской АЭС была нарушена несколько раз". 05.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-05T12:52+0300
2022-09-05T13:44+0300
запорожская аэс
новости
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/0f/1040961282_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_046e49f0c0fab5dbf7d734f5dffa052e.jpg
СУХУМ, 5 сен – Sputnik. Двое членов миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС останутся на станции на постоянной основе, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя "Росэнергоатома".Глава администрации города Энергодара, на территории которого находится АЭС, Александр Волга, выразил надежду на то, что представители миссии МАГАТЭ будут служить гарантом безопасности атомной электростанции.Украинская сторона регулярно пыталась вернуть контроль над Запорожской АЭС, особенно обстрелы участились за последний месяц. Россия не раз призывала мировое сообщество обратить внимание на действия Киева, подвергающие опасности атомную электростанцию, катастрофа на которой может затронуть не только Россию и Украину, но и многие государства в Восточной Европе.С целью оценки ущерба 1 сентября на станцию прибыла миссия МАГАТЭ во главе с руководителем агентства Рафаэлем Гросси.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220903/kievskiy-rezhim-popytalsya-zakhvatit-zaporozhskuyu-aes-1041311735.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/0f/1040961282_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c60192ed676d0752aa82cf8369ea2e7e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
запорожская аэс, новости, в мире
запорожская аэс, новости, в мире

Представители МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС

12:52 05.09.2022 (обновлено: 13:44 05.09.2022)
© Sputnik / РИА  / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - Sputnik Абхазия, 1920, 05.09.2022
© Sputnik / РИА
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Во время визита глава МАГАТЭ признал, что "физическая целостность Запорожской АЭС была нарушена несколько раз".
СУХУМ, 5 сен – Sputnik. Двое членов миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС останутся на станции на постоянной основе, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя "Росэнергоатома".

"Четыре сотрудника МАГАТЭ сегодня утром уехали с АЭС. Двое сотрудников миссии остались на станции", – сообщили агентству в "Росэнергоатоме".

Глава администрации города Энергодара, на территории которого находится АЭС, Александр Волга, выразил надежду на то, что представители миссии МАГАТЭ будут служить гарантом безопасности атомной электростанции.
Украинская сторона регулярно пыталась вернуть контроль над Запорожской АЭС, особенно обстрелы участились за последний месяц. Россия не раз призывала мировое сообщество обратить внимание на действия Киева, подвергающие опасности атомную электростанцию, катастрофа на которой может затронуть не только Россию и Украину, но и многие государства в Восточной Европе.
С целью оценки ущерба 1 сентября на станцию прибыла миссия МАГАТЭ во главе с руководителем агентства Рафаэлем Гросси.
Запорожская АЭС - Sputnik Абхазия, 1920, 03.09.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Киевский режим попытался захватить Запорожскую АЭС
3 сентября, 14:17
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0