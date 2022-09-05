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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 6 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 6 сентября
Погоду черноморского побережья Абхазии формирует южная периферия антициклона с северо-запада. 05.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-05T17:08+0300
2022-09-05T17:08+0300
2022-09-05T17:08+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 5 сен – Sputnik. Во вторник, 6 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами в порывах до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +21°С до +26°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 6 сентября
Погоду черноморского побережья Абхазии формирует южная периферия антициклона с северо-запада.
СУХУМ, 5 сен – Sputnik. Во вторник, 6 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами в порывах до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +21°С до +26°С.
Температура морской воды +27°С.
Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.