https://sputnik-abkhazia.ru/20220905/rabochaya-gruppa-izuchit-vopros-peredachi-rossii-gosdachi-v-pitsunde-1041338353.html

Рабочая группа изучит вопрос передачи России госдачи в Пицунде

Рабочая группа изучит вопрос передачи России госдачи в Пицунде

Во время встречи с представителями власти общественные деятели выразили обеспокоенность тем, что условия Соглашения по передаче госдачи недостаточно четко... 05.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-05T16:11+0300

2022-09-05T16:11+0300

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СУХУМ, 5 сен – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания на встрече с членами Общественной палаты и представителями общественных организаций предложил создать рабочую группу по изучению вопроса передачи России госдачи "Пицунде". Об этом сообщает пресс-служба главы государства. "Нам важно добиться общественного согласия. Мы не можем делиться на своих и чужих, на патриотов и не патриотов, на власть и оппозицию, но есть разные формы. Потому подобные встречи важны, так как именно в таком формате можно обсуждать широкий спектр острых, актуальных проблем", – заявил член Общественной палаты Сократ Джинджолия, присутствовавший на встрече.В ходе встречи участники диалога выразили обеспокоенность тем, что интересы абхазской стороны могут быть недостаточно четко прописаны, и подчеркнули, что продажа и отчуждение земель недопустимы. В свою очередь глава государства подтвердил, что речь о продаже и отчуждении земель не идет и оснований на то, чтобы говорить об их неправомерной эксплуатации со стороны России, нет.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220817/gosdacha-v-pitsunde-i-voprosy-biznesa-bzhaniya-provel-vstrechu-v-obschestvennoy-palate-1040997441.html

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