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Проблемы экономики и госдача в Пицунде: о чем говорил Бжания в Общественной палате

Проблемы экономики и госдача в Пицунде: о чем говорил Бжания в Общественной палате

Встреча президента с членами Общественной палаты, в рамках которой обсуждались экономические и политические проблемы Абхазии, состоялась 17 августа. 17.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-17T17:50+0300

2022-08-17T17:50+0300

2022-08-17T19:55+0300

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Большая часть встречи была посвящена обсуждению вопроса передачи имущественного комплекса госдачи "Пицунда" в собственность России."Земля никому не продается"Президент напомнил, что соглашение уже подписано, но не ратифицировано, то есть не имеет юридической силы.Он сказал, что, несмотря на расхожее мнение, документ не принимался кулуарно – в апреле 2021 года соглашение было отправлено в Парламент VI созыва, и у депутатов была возможность обсудить и внести правки в материал, чего сделано не было.Присутствовавший на встрече вице-спикер Народного Собрания VI созыва Михаил Сангулия рассказал, что депутаты не стали рассматривать этот вопрос, потому что большинству из них "не понравилось, что там было написано".Бжания заявил, что соглашение не несет в себе никакой угрозы для Абхазии, но важно для руководства России, и отказ от ратификации договора "не улучшит фон межгосударственных отношений". Президент подчеркнул, что в соглашении о передаче имущественного комплекса госдачи Пицунда четко прописано, что "земля никому не продаётся"."Считаю правильным это соглашение ратифицировать, это мое мнение. Россия держит группировку более шести тысяч человек в Абхазии, чтобы обеспечить военную безопасность. А какое количество людей под ружьем мы держим своих? И сколько нам нужно средств и времени, чтобы в постоянном режиме иметь такую группировку собственную. С учетом этих факторов, это соглашение было подписано. Еще раз говорю, о земле речи не идет, речь идет о зданиях и сооружениях, которые нуждаются в частичном ремонте и частичном сносе. Вот такая картина", - сказал он.Президент также объяснил, что здания на территории Госдачи могут быть использованы лишь для "проведения государственных мероприятий с участием лиц, подлежащих государственной охране" и для их оздоровительного отдыха. По словам Бжания, если условия договора будут выполняться, продать или передать объект третьему лицу будет невозможно.Аслан Бжания добавил, что, если народ Абхазии выступит "категорически против" подписания соглашения, то он подчинится его воле.Член Общественной палаты, глава Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг считает, что накаленная ситуация в обществе, связанная с вопросом госдачи, возникает из-за того, что граждан не информируют вовремя о важных политических решениях государства, а после обнародования представителям власти уже приходится "защищаться" постфактум."Ни одного официального сообщения о том, что такое соглашение прорабатывается, не поступало в СМИ до того, как представители пицундской общественности не обратились к Общественной палате. Почему мы раньше не разъясняем, чтоб потом не оправдываться? Вот это корень зла", - сказал он и попросил президента организовывать обсуждения важных решений с различными слоями общества.Упрощенный переходНа встрече с членами Общественной палаты были затронуты и проблемы развития местного бизнеса, взаимодействия с внешним рынком. Было отмечено, что сложности для экспорта абхазской продукции создают условия пересечения товаров через КПП "Псоу".По словам Бжания, проблема свободного перемещения товаров и грузов через КПП "Псоу" должна была быть решена за два года, но этого сделано не было.Глава государства объяснил, что такая мера как расширение пунктов пропуска не даст нужного результата, необходимо менять режим работы КПП, что повлечет за собой изменения в абхазском и российском законодательствах. На решение проблемы понадобится еще два года, добавил Бжания.По мнению члена Общественной палаты, бизнесмена Романа Качарава, при организации упрощенной доставки товаров в Абхазию, может возникнуть проблема с его учетом. Аслан Бжания объяснил, что для цифрофизации этого процесса Россией будет выделено 800 миллионов рублей, соответственно, упрощение режима перевоза не станет причиной отсутствия контроля за товаром.По мнению главы государства, необходимо в Абхазии реализовывать крупные объекты, которые "подтянут" другие отрасли экономики."Важно с точки зрения экономики не то, кому объект принадлежит, как он называется, а что он дает государству и населению, сколько платит налогов и сколько людей в нем работает", - добавил он.Президент отметил, что готов проводить встречи на различных площадках, в том числе с представителями оппозиции, информировать население и обязуется обеспечивать сохранность и развитие народа.Он подчеркнул, что Абхазии необходим твердый и прочный союз с Россией для "сохранения нашего этноса".

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