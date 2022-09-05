https://sputnik-abkhazia.ru/20220905/rossiyanku-prigovorili-k-15-godam-lisheniya-svobody-za-sbyt-narkotikov-v-abkhazii-1041341339.html

Россиянку приговорили к 15 годам лишения свободы за сбыт наркотиков в Абхазии

Россиянку приговорили к 15 годам лишения свободы за сбыт наркотиков в Абхазии

Также обвиняемая должна будет выплатить штраф в размере 600 000 рублей в доход государства. 05.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-05T19:07+0300

2022-09-05T19:07+0300

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СУХУМ, 5 сен - Sputnik. Сухумский городской суд приговорил россиянку Ларису Копьеву, к 15 годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает Генеральная прокуратура Абхазии. Согласно версии следствия, 42-летняя Копьева распространяла наркотики путем тайных закладок, пять из которых сделала в районе железнодорожного вокзала в Сухуме. За каждую закладку она получала тысячу рублей. Сообщается, что Копьева признала вину и сотрудничала с предварительным следствием. Обвиняемая считается невиновной до вступления приговора в законную силу. В течение 15 дней сторона защиты может обжаловать приговор в кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220818/v-genprokurature-abkhazii-nazvali-glavnuyu-problemu-v-borbe-s-narkooborotom-1041006896.html

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