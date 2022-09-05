https://sputnik-abkhazia.ru/20220905/rossiyanku-prigovorili-k-15-godam-lisheniya-svobody-za-sbyt-narkotikov-v-abkhazii-1041341339.html
Россиянку приговорили к 15 годам лишения свободы за сбыт наркотиков в Абхазии
Россиянку приговорили к 15 годам лишения свободы за сбыт наркотиков в Абхазии
Также обвиняемая должна будет выплатить штраф в размере 600 000 рублей в доход государства. 05.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-05T19:07+0300
2022-09-05T19:07+0300
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СУХУМ, 5 сен - Sputnik. Сухумский городской суд приговорил россиянку Ларису Копьеву, к 15 годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает Генеральная прокуратура Абхазии. Согласно версии следствия, 42-летняя Копьева распространяла наркотики путем тайных закладок, пять из которых сделала в районе железнодорожного вокзала в Сухуме. За каждую закладку она получала тысячу рублей. Сообщается, что Копьева признала вину и сотрудничала с предварительным следствием. Обвиняемая считается невиновной до вступления приговора в законную силу. В течение 15 дней сторона защиты может обжаловать приговор в кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220818/v-genprokurature-abkhazii-nazvali-glavnuyu-problemu-v-borbe-s-narkooborotom-1041006896.html
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абхазия, новости, наркотики
Россиянку приговорили к 15 годам лишения свободы за сбыт наркотиков в Абхазии
19:07 05.09.2022 (обновлено: 20:13 05.09.2022)
Также обвиняемая должна будет выплатить штраф в размере 600 000 рублей в доход государства.
СУХУМ, 5 сен - Sputnik.
Сухумский городской суд приговорил россиянку Ларису Копьеву, к 15 годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает
Генеральная прокуратура Абхазии.
Копьева обвинялась в сбыте наркотического вещества метадон в особо крупном размере. Общий вес запрещенного препарата составил 79.61 грамм.
Согласно версии следствия, 42-летняя Копьева распространяла наркотики путем тайных закладок, пять из которых сделала в районе железнодорожного вокзала в Сухуме. За каждую закладку она получала тысячу рублей.
Сообщается, что Копьева признала вину и сотрудничала с предварительным следствием.
Обвиняемая считается невиновной до вступления приговора в законную силу. В течение 15 дней сторона защиты может обжаловать приговор в кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда.