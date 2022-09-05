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Самая большая ягода: в чем польза арбуза

Самая большая ягода: в чем польза арбуза

Главная составляющая арбуза – вода. Он отлично утоляет жажду и не содержит трудноусвояемых сахаров. 05.09.2022, Sputnik Абхазия

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В конце августа и начале сентября в Абхазии начинается сезон бахчевых. Несмотря на то, что по календарю уже осень, летняя жара еще не сдает свои позиции, и в такую погоду арбузы пользуются большой популярностью.Спелый арбуз должен иметь сухой хвостик. При постукивании по нему рукой образуется глухой звук, а при сдавливании — легкий треск. Наличие желтого пятна на кожуре свидетельствует о том, что арбуз дозревал на поле в естественных условиях.Для употребления в пищу необходимо покупать только целые арбузы без повреждений. Перед тем, как разрезать плод, его следует хорошо обмыть в проточной воде.

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