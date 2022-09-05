https://sputnik-abkhazia.ru/20220905/sotrudniki-mid-abkhazii-proydut-kursy-povysheniya-kvalifikatsii-1041340314.html

Сотрудники МИД Абхазии пройдут курсы повышения квалификации

Сотрудники МИД Абхазии пройдут курсы повышения квалификации

Слушателями курсов в Дипакадемии будут и сотрудники Посольства Абхазии в России. 05.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-05T17:47+0300

2022-09-05T17:47+0300

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СУХУМ, 5 сен – Sputnik. Сотрудники Министерства иностранных дел Абхазии пройдут курсы повышения квалификации при Дипломатической академии МИД России. Об этом сообщает медиацентр МИД.Кроме того, 15 сентября в рамках курсов планируется встреча работников внешнеполитического ведомства Абхазии с руководством Четвертого департамента стран СНГ МИД России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220902/abkhaziya-podpishet-soglashenie-o-sotrudnichestve-s-lnr-i-dnr-do-kontsa-goda-1041302704.html

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