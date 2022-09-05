https://sputnik-abkhazia.ru/20220905/sotrudniki-mid-abkhazii-proydut-kursy-povysheniya-kvalifikatsii-1041340314.html
Сотрудники МИД Абхазии пройдут курсы повышения квалификации
Сотрудники МИД Абхазии пройдут курсы повышения квалификации
Слушателями курсов в Дипакадемии будут и сотрудники Посольства Абхазии в России. 05.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-05T17:47+0300
2022-09-05T17:47+0300
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СУХУМ, 5 сен – Sputnik. Сотрудники Министерства иностранных дел Абхазии пройдут курсы повышения квалификации при Дипломатической академии МИД России. Об этом сообщает медиацентр МИД.Кроме того, 15 сентября в рамках курсов планируется встреча работников внешнеполитического ведомства Абхазии с руководством Четвертого департамента стран СНГ МИД России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220902/abkhaziya-podpishet-soglashenie-o-sotrudnichestve-s-lnr-i-dnr-do-kontsa-goda-1041302704.html
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Сотрудники МИД Абхазии пройдут курсы повышения квалификации
17:47 05.09.2022 (обновлено: 18:07 05.09.2022)
Слушателями курсов в Дипакадемии будут и сотрудники Посольства Абхазии в России.
СУХУМ, 5 сен – Sputnik
. Сотрудники Министерства иностранных дел Абхазии пройдут курсы повышения квалификации при Дипломатической академии МИД России. Об этом сообщает
медиацентр МИД.
В ходе занятий абхазские дипломаты изучат актуальные проблемы международных отношений и внешней политики России.
Кроме того, 15 сентября в рамках курсов планируется встреча работников внешнеполитического ведомства Абхазии с руководством Четвертого департамента стран СНГ МИД России.