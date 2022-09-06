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Бжания отбыл с визитом на Северный Кавказ
Бжания отбыл с визитом на Северный Кавказ
Визит Аслана Бжания в Карачаево-Черкесскую Республику, Кабардино-Балкарскую Республику и Республику Адыгея Российской Федерации продлится с 6 по 12 сентября. 06.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-06T20:00+0300
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аслан бжания
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СУХУМ, 6 сен - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания с 6 по 12 сентября посетит с визитом Карачаево-Черкесскую Республику, Кабардино-Балкарскую Республику и Республику Адыгея Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Визит президента начнется с Карачаево-Черкесской республики. 7 сентября состоится встреча с главой Карачаево-Черкессии Рашидом Темрезовым. В тот же день Бжания примет участие в торжествах, посвященных 100-летию со дня образования Карачаево-Черкессии. Глава государства также встретится с председателем Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса Муссой Экзековым.8 сентября состоится встреча Аслана Бжания с добровольцами-ветеранами Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.Президент возложит цветы к памятнику добровольцам КБР, погибшим за свободу и независимость Абхазии, памятнику Юрия Калмыкова, а также посетит школу имени Владислава Ардзинба и могилу кавалера Ордена Леона Муссы Даурова.10 сентября Аслан Бжания примет участие в торжественном собрании, посвященном 100-летию образования КБР.11 сентября президент примет участие в торжественной церемонии вступления в должность главы Республики Адыгея.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220815/bzhaniya-poblagodaril-dobrovoltsev-uzhe-na-vtoroy-den-voyny-my-byli-ne-odni-1040950795.html
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аслан бжания, абхазия, политика, северный кавказ
аслан бжания, абхазия, политика, северный кавказ
Бжания отбыл с визитом на Северный Кавказ
20:00 06.09.2022 (обновлено: 20:16 06.09.2022)
Визит Аслана Бжания в Карачаево-Черкесскую Республику, Кабардино-Балкарскую Республику и Республику Адыгея Российской Федерации продлится с 6 по 12 сентября.
СУХУМ, 6 сен - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания с 6 по 12 сентября посетит с визитом Карачаево-Черкесскую Республику, Кабардино-Балкарскую Республику и Республику Адыгея Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Визит президента начнется с Карачаево-Черкесской республики.
7 сентября состоится встреча с главой Карачаево-Черкессии Рашидом Темрезовым. В тот же день Бжания примет участие в торжествах, посвященных 100-летию со дня образования Карачаево-Черкессии.
Глава государства также встретится с председателем Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса Муссой Экзековым.
8 сентября состоится встреча Аслана Бжания с добровольцами-ветеранами Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.
Президент возложит цветы к памятнику добровольцам КБР, погибшим за свободу и независимость Абхазии, памятнику Юрия Калмыкова, а также посетит школу имени Владислава Ардзинба и могилу кавалера Ордена Леона Муссы Даурова.
9 сентября состоится встреча с главой Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым, с добровольцами из КБР, принимавшими участие в Отечественной войне народа Абхазии. Президент возложит цветы к памятнику добровольцам, памятнику первого президента КБР Владимира Кокова, посетит могилу Героя Абхазии Султана Сосналиева.
10 сентября Аслан Бжания примет участие в торжественном собрании, посвященном 100-летию образования КБР.
11 сентября президент примет участие в торжественной церемонии вступления в должность главы Республики Адыгея.