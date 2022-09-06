https://sputnik-abkhazia.ru/20220906/bzhaniya-otbyl-s-vizitom-na-severnyy-kavkaz-1041366297.html

Бжания отбыл с визитом на Северный Кавказ

Бжания отбыл с визитом на Северный Кавказ

Визит Аслана Бжания в Карачаево-Черкесскую Республику, Кабардино-Балкарскую Республику и Республику Адыгея Российской Федерации продлится с 6 по 12 сентября. 06.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-06T20:00+0300

2022-09-06T20:00+0300

2022-09-06T20:16+0300

в абхазии

аслан бжания

абхазия

политика

северный кавказ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/15/1040419272_0:74:1414:869_1920x0_80_0_0_e154494cd3045bbf30e025784ab8d207.jpg

СУХУМ, 6 сен - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания с 6 по 12 сентября посетит с визитом Карачаево-Черкесскую Республику, Кабардино-Балкарскую Республику и Республику Адыгея Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Визит президента начнется с Карачаево-Черкесской республики. 7 сентября состоится встреча с главой Карачаево-Черкессии Рашидом Темрезовым. В тот же день Бжания примет участие в торжествах, посвященных 100-летию со дня образования Карачаево-Черкессии. Глава государства также встретится с председателем Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса Муссой Экзековым.8 сентября состоится встреча Аслана Бжания с добровольцами-ветеранами Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.Президент возложит цветы к памятнику добровольцам КБР, погибшим за свободу и независимость Абхазии, памятнику Юрия Калмыкова, а также посетит школу имени Владислава Ардзинба и могилу кавалера Ордена Леона Муссы Даурова.10 сентября Аслан Бжания примет участие в торжественном собрании, посвященном 100-летию образования КБР.11 сентября президент примет участие в торжественной церемонии вступления в должность главы Республики Адыгея.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220815/bzhaniya-poblagodaril-dobrovoltsev-uzhe-na-vtoroy-den-voyny-my-byli-ne-odni-1040950795.html

абхазия

северный кавказ

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

аслан бжания, абхазия, политика, северный кавказ