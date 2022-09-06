https://sputnik-abkhazia.ru/20220906/evrokomissiya-podgotovila-resheniya-ob-ostanovke-uproschennogo-vizovogo-rezhima-s-rossiey-1041366007.html

Еврокомиссия подготовила решения об остановке упрощенного визового режима с Россией

Еврокомиссия подготовила решения об остановке упрощенного визового режима с Россией

На прошлой неделе главы МИД стран ЕС на неформальной встрече в Праге договорились приостановить действие соглашения об упрощении выдачи виз с Россией. 06.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-06T19:16+0300

2022-09-06T19:16+0300

2022-09-06T19:16+0300

еврокомиссия

санкции

шенгенская зона

россия

политика

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СУХУМ, 6 сен - Sputnik. Еврокомиссия подготовила предложения об отказе от упрощенного визового режима с Россией, заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон.Решение Еврокомиссии может вступить в силу с 12 сентября.При этом приоритетом выдачи шенгенских виз россиянам должны стать гуманитарные причины, в последнюю очередь стоит рассматривать запросы виз для визитов с туристическими целями.Комиссар пояснила, что после решения об отмене облегченного визового режима ЕК опубликует также рекомендации по работе консульских служб Евросоюза в новых условиях.Йохансон пояснила, что "границы всегда должны оставаться открытыми для тех, кто нуждается в защите – журналистов, диссидентов, правозащитников, студентов, лиц, путешествующих по семейным обстоятельствам… Но государства-члены ЕС должны иметь возможность отказывать в предоставлении виз некоторым категориям, которые могут представлять возможную угрозу общей политике, внутренней безопасности или международным отношениям государств ЕС".На прошлой неделе главы МИД стран ЕС на неформальной встрече в Праге договорились приостановить действие соглашения об упрощении выдачи виз с Россией, что сделает их получение более длительным, сложным и дорогим. При этом Польша, страны Балтии и Финляндия намерены на следующей неделе продолжить обсуждать визовые санкции в отношении Москвы.Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя планы ЕС, заявила, что Россия не собирается уподобляться Евросоюзу в неразумной политике "сжигания мостов" между людьми, но оставляет за собой право на ответные меры.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220831/strany-es-priostanovyat-rezhim-uproschennogo-polucheniya-viz-dlya-rossiyan-1041254724.html

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