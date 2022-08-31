https://sputnik-abkhazia.ru/20220831/strany-es-priostanovyat-rezhim-uproschennogo-polucheniya-viz-dlya-rossiyan-1041254724.html

Страны ЕС приостановят режим упрощенного получения виз для россиян

Страны ЕС приостановят режим упрощенного получения виз для россиян

Из-за введения новых правил сумма визового сбора возрастет, а сама процедура получения документа на въезд может растянуться на шесть месяцев. 31.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-31T19:22+0300

2022-08-31T19:22+0300

2022-08-31T19:22+0300

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СУХУМ, 31 авг - Sputnik. Страны Европейского союза смогли договориться о полной приостановке упрощенного визового режима с Россией, сообщает агентство экономической информации "Прайм" со ссылкой на заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля. Последствием этого решения станет то, что количество виз, выданных россиянам, станет меньше, а процесс их получения станет сложнее и длительнее. Боррель добавил, что ограничения вводятся и для того, чтобы исключить возможность того, что россияне смогут закупаться в Европе товарами, запрещенными ко ввозу в Россию.По сообщению экспертов из Ассоциации туроператоров России, из-за введения новых правил сумма визового сбора увеличится с 35 евро до 80 евро, а сроки получения разрешения на въезд могут увеличиться до полугода. Кроме того, отказ от упрощенного визового режима означает, что россияне, скорее всего, будут получать однократную визу, выдаваемую строго под даты поездки - многократных и долгосрочных шенгенских виз будет гораздо меньше. Что до ранее действующих виз, то их пока не аннулируют - пользоваться ими можно до срока истечения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220831/rossiyane-nazvali-samogo-bolshogo-druga-rossii-1041253647.html

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