https://sputnik-abkhazia.ru/20220906/nestor-tsuzhba-pobedil-v-turnire-rossiyskogo-tennisnogo-tura--1041355220.html

Нестор Цужба победил в турнире Российского теннисного тура

Нестор Цужба победил в турнире Российского теннисного тура

С 29 августа по 4 сентября в Москве прошел турнир Российского теннисного тура "Кубок Московской Академии Тенниса" среди мальчиков 9-10 лет. 06.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-06T12:55+0300

2022-09-06T12:55+0300

2022-09-06T12:55+0300

в абхазии

спорт

абхазия

теннис

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/06/1041355045_0:0:1171:659_1920x0_80_0_0_5e5597dfbf802552173aed4925083079.jpg

СУХУМ, 6 сен - Sputnik. Теннисист из Абхазии Нестор Цужба победил в турнире Российского теннисного тура в Москве, сообщает Госкомитет по делам молодежи и спорту Абхазии. Ранее стало известно, что Нестор Цужба заключил контракт с российской Академией Александра Островского.Нестор Цужба официально играет в российском теннисном рейтинговом турнире с 2022 года. Начинал с 450-й строчки, на сегодня уже поднялся на 43-ю среди спортсменов 2012-2013 года рождения, а среди детей 2013 года рождения - входит в тройку лидеров.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

спорт, абхазия, теннис