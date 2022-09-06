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Нестор Цужба победил в турнире Российского теннисного тура
Нестор Цужба победил в турнире Российского теннисного тура
С 29 августа по 4 сентября в Москве прошел турнир Российского теннисного тура "Кубок Московской Академии Тенниса" среди мальчиков 9-10 лет. 06.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-06T12:55+0300
2022-09-06T12:55+0300
2022-09-06T12:55+0300
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СУХУМ, 6 сен - Sputnik. Теннисист из Абхазии Нестор Цужба победил в турнире Российского теннисного тура в Москве, сообщает Госкомитет по делам молодежи и спорту Абхазии. Ранее стало известно, что Нестор Цужба заключил контракт с российской Академией Александра Островского.Нестор Цужба официально играет в российском теннисном рейтинговом турнире с 2022 года. Начинал с 450-й строчки, на сегодня уже поднялся на 43-ю среди спортсменов 2012-2013 года рождения, а среди детей 2013 года рождения - входит в тройку лидеров.
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спорт, абхазия, теннис
Нестор Цужба победил в турнире Российского теннисного тура
С 29 августа по 4 сентября в Москве прошел турнир Российского теннисного тура "Кубок Московской Академии Тенниса" среди мальчиков 9-10 лет.
СУХУМ, 6 сен - Sputnik. Теннисист из Абхазии Нестор Цужба победил в турнире Российского теннисного тура в Москве, сообщает Госкомитет по делам молодежи и спорту Абхазии.
"Посеянный под вторым номером, Нестор прошел четыре круга и вышел в финал, где в напряженной борьбе выиграл у первого сеяного теннисиста из Хабаровска и стал победителем турнира", - рассказала тренер спортсмена Элизабет Акуция.
Ранее стало известно, что Нестор Цужба
заключил контракт с российской Академией Александра Островского.
Нестор Цужба официально играет в российском теннисном рейтинговом турнире с 2022 года. Начинал с 450-й строчки, на сегодня уже поднялся на 43-ю среди спортсменов 2012-2013 года рождения, а среди детей 2013 года рождения - входит в тройку лидеров.