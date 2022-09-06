https://sputnik-abkhazia.ru/20220906/obyavlen-start-vi-mezhdunarodnogo-fotokonkursa-russkaya-tsivilizatsiya-1041361758.html
Объявлен старт VI Международного фотоконкурса "Русская цивилизация"
Объявлен старт VI Международного фотоконкурса "Русская цивилизация"
В 2021 году участниками стали более пяти тысяч человек из 77 стран мира, которые прислали 22,5 тысячи фоторабот. 06.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-06T17:25+0300
2022-09-06T17:25+0300
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культура
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СУХУМ, 6 сен – Sputnik. Федеральное агентство по делам национальностей России объявило о старте VI Международного фотоконкурса "Русская цивилизация".Работы участников должны показать красоту русской природы, уникальные памятники искусства и современные архитектурные сооружения, яркое разнообразие культур и традиций, многонациональность и самобытность народов России, портреты, раскрывающие русский характер и загадочность души ее жителей.Участвовать могут фотографы старше 18 лет, независимо от их места жительства и гражданства. Участник может представить в каждой номинации до пяти фотографий, созданных за последние пять лет.С 5 сентября 2022 года профессиональные фотографы и любители из разных уголков России, ближнего и дальнего зарубежья смогут загружать свои авторские снимки на официальный портал фотоконкурса www.rucivilization.ru. Прием работ завершится 5 октября 2022 года. Награждение победителей состоится в Москве в преддверии Дня народного единства 4 ноября. При поддержке Россотрудничества выставки "Русская цивилизация" с фотоработами победителей проходят в странах ближнего и дальнего зарубежья.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220615/konkurs-imeni-andreya-stenina-obyavil-short-list-2022-goda-1039598902.html
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культура, россия, фотографы
культура, россия, фотографы
Объявлен старт VI Международного фотоконкурса "Русская цивилизация"
17:25 06.09.2022 (обновлено: 17:53 06.09.2022)
В 2021 году участниками стали более пяти тысяч человек из 77 стран мира, которые прислали 22,5 тысячи фоторабот.
СУХУМ, 6 сен – Sputnik. Федеральное агентство по делам национальностей России объявило о старте VI Международного фотоконкурса "Русская цивилизация".
Профессионалы и любители фотографии смогут представить свои работы в пяти номинациях: "Уникальная природа", "Лица и поколения", "Традиции большой страны", "Архитектура и скульптура", "Многонациональная Москва".
Работы участников должны показать красоту русской природы, уникальные памятники искусства и современные архитектурные сооружения, яркое разнообразие культур и традиций, многонациональность и самобытность народов России, портреты, раскрывающие русский характер и загадочность души ее жителей.
Участвовать могут фотографы старше 18 лет, независимо от их места жительства и гражданства. Участник может представить в каждой номинации до пяти фотографий, созданных за последние пять лет.
Впервые за существование фотоконкурса в этом году вводится новая номинация "Детский взгляд", в которой могут принять участие школьники от 7 до 17 лет включительно.
С 5 сентября 2022 года профессиональные фотографы и любители из разных уголков России, ближнего и дальнего зарубежья смогут загружать свои авторские снимки на официальный портал фотоконкурса www.rucivilization.ru. Прием работ завершится 5 октября 2022 года.
Награждение победителей состоится в Москве в преддверии Дня народного единства 4 ноября.
При поддержке Россотрудничества выставки "Русская цивилизация" с фотоработами победителей проходят в странах ближнего и дальнего зарубежья.