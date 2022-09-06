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Отчитаться о доходах: декларирование в Абхазии
Отчитаться о доходах: декларирование в Абхазии
Закон "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами" с последними поправками... 06.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-06T18:50+0300
2022-09-06T18:50+0300
2022-09-06T20:11+0300
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декларация о доходах
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Начальник Управления антикоррупционного декларирования Министерства по налогам и сборам Рустам Отырба и инспектор управления Камилла Харания рассказали об итогах декларирования за 2021 год.Общее количество представленных деклараций составило 5750. "Суммарно это составляет 2035 декларантов, 5750 – это общее количество вместе с членами семей декларантов. Если говорить об организациях, государственных учреждениях, которые представили декларации своих сотрудников, это 336 организаций", - подчеркнул Отырба.По его словам, наблюдается положительная динамика заполнения деклараций. В прошлом году декларации представили 192 организации, а 351 организации не сделали этого, также общее количество деклараций в прошлом году было 1438, в этом году, цифры выросли.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220906/bolee-55-tysyach-deklaratsiy-sdali-gossluzhaschie-i-deputaty-abkhazii-1041360821.html
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видео, мультимедиа, абхазия, декларация о доходах
видео, мультимедиа, абхазия, декларация о доходах
Отчитаться о доходах: декларирование в Абхазии
18:50 06.09.2022 (обновлено: 20:11 06.09.2022)
Закон "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами" с последними поправками вступил в силу 1 июля 2021 года. Прием деклараций за прошлый год завершился 1 августа 2022 года.
Начальник Управления антикоррупционного декларирования Министерства по налогам и сборам Рустам Отырба и инспектор управления Камилла Харания рассказали об итогах декларирования за 2021 год.
Общее количество представленных деклараций составило 5750.
"Суммарно это составляет 2035 декларантов, 5750 – это общее количество вместе с членами семей декларантов. Если говорить об организациях, государственных учреждениях, которые представили декларации своих сотрудников, это 336 организаций", - подчеркнул Отырба.
По его словам, наблюдается положительная динамика заполнения деклараций. В прошлом году декларации представили 192 организации, а 351 организации не сделали этого, также общее количество деклараций в прошлом году было 1438, в этом году, цифры выросли.