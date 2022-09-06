https://sputnik-abkhazia.ru/20220906/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-7-sentyabrya-1041359983.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 7 сентября

Прогноз погоды в Абхазии на среду 7 сентября

Погода черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием юго-восточной периферии антициклона с северо-запада. 06.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-06T16:35+0300

2022-09-06T16:35+0300

2022-09-06T17:02+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 6 сен - Sputnik. В среду, 7 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и до полудня, местами возможен слабый дождь с грозой, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +21°С до +26°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды слабое и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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погода в абхазии