https://sputnik-abkhazia.ru/20220907/inflyatsiya-sanktsii-i-produktovaya-sdelka-putin-dal-otsenku-situatsii-v-mire-1041373125.html

Инфляция, санкции и продуктовая сделка: Путин дал оценку ситуации в мире

Инфляция, санкции и продуктовая сделка: Путин дал оценку ситуации в мире

Российский лидер выступил на полях Восточного экономического форума, который проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального... 07.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-07T11:35+0300

2022-09-07T11:35+0300

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СУХУМ, 7 сен – Sputnik. Президент России Владимир Путин принял участие в пленарной сессии Восточного экономического форума, тема мероприятия в этом году — "На пути к многополярному миру".Ключевые заявления президента России — в материале РИА Новости.Санкционная лихорадкаВ начале своего выступления Путин констатировал, что на смену эпидемии коронавируса пришли другие глобальные вызовы.Он отметил, что это привело к снижению доверия к доллару, евро и фунтам стерлинга, и даже союзники США сокращают свои резервы в американской валюте.Глава государства подчеркнул, что катализатором этих процессов стало сокращение влияния Вашингтона на процессы в глобальной экономике и политике."Абсолютное большинство государств АТР не приемлет разрушительную логику санкций, здесь в центре деловых отношений находятся принципы взаимной выгоды и сотрудничества", — сказал президент.Продовольственная сделка не помогает развивающимся странамПутин указал, что заключенная летом стамбульская продуктовая сделка не достигает заявленных целей — практически все продовольствие, экспортируемое в ее рамках Украиной, идет в Европу, а не в нуждающиеся страны."Если исключить Турцию как страну-посредника, то все, практически все зерно, вывозимое из Украины, направлено не в развивающиеся и беднейшие страны, а в страны ЕС. По Всемирной программе продовольствия ООН, которая как раз и подразумевает помощь самым нуждающимся странам, было загружено всего два корабля. Подчеркну, только два из 87. И на них было вывезено 60 тысяч тонн продовольствия из двух миллионов тонн. Это всего три процента, которые направлены в развивающиеся страны".Такую политику европейских стран Путин назвал продолжением их колонизаторского прошлого.Президент подчеркнул, что рост цен на глобальных рынках может стать настоящей трагедией для большинства беднейших стран. Так, по данным ООН, если в 2019 году 135 миллионов человек в мире испытывали острую нехватку продовольствия, то сейчас их количество — 345 миллионов."Беднейшие государства и вовсе теряют доступ к важнейшим продовольственным товарам, так как скупка развитыми странами провоцирует резкий рост цен", — отметил глава государства.Ситуация в РоссииВ своем выступлении президент сообщил, что годовая инфляция в России сейчас немного превышает 14 процентов, и есть тенденция к снижению.Глава государства отметил, что экономическая ситуация в России стабилизировалась, но остаются проблемы, связанные с поставками из-за рубежа. Валютный и финансовый рынки также стабилизированы, уровень безработицы находится на историческом минимуме — меньше четырех процентов.Спецоперация на УкраинеОтвечая на вопрос модератора заседания, журналиста Ильи Доронова, почему президент не затронул в своем выступлении специальную военную операцию на Украине, Путин отметил, что это государство не входит в Азиатско-тихоокеанский регион. Он добавил, что при этом готов ответить на любые вопросы по этой теме, если они возникнут."Мы ничего не начали с точки зрения военных действий, а пытаемся только закончить. Начали военные действия на Украине после государственного переворота в 2014 году те, кто не хотел нормального мирного развития и стремился к подавлению своего собственного народа, проводя одну военную операцию за другой и подвергая геноциду людей, проживавших на Донбассе, в течение восьми лет".Глава государства подчеркнул, что после многократных попыток решить вопрос мирно Россия приняла решение ответить зеркально, "как действовал наш потенциальный противник — вооруженным путем".ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220907/putin-zayavil-chto-sanktsionnaya-likhoradka-zapada-neset-ugrozu-vsemu-miru-1041370937.html

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