https://sputnik-abkhazia.ru/20220907/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-8-sentyabrya-1041375556.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 8 сентября

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 8 сентября

Погода черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием антициклона с северо-запада. 07.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-07T13:35+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 7 сен – Sputnik. В четверг, 8 сентября, в Абхазии ожидается малооблачная погода, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +13°С до +18°С, днем от +21°С до +26°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды слабое и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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2022

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погода в абхазии