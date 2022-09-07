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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 8 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 8 сентября
Погода черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием антициклона с северо-запада. 07.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-07T13:35+0300
2022-09-07T13:35+0300
2022-09-07T14:48+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 7 сен – Sputnik. В четверг, 8 сентября, в Абхазии ожидается малооблачная погода, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +13°С до +18°С, днем от +21°С до +26°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды слабое и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 8 сентября
13:35 07.09.2022 (обновлено: 14:48 07.09.2022)
Погода черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием антициклона с северо-запада.
СУХУМ, 7 сен – Sputnik. В четверг, 8 сентября, в Абхазии ожидается малооблачная погода, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +13°С до +18°С, днем от +21°С до +26°С.
Температура морской воды +27°С.
Волнение морской воды слабое и значительное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.