https://sputnik-abkhazia.ru/20220908/erdogan-zayavil-chto-zhdet-skorogo-nachala-postavok-rossiyskogo-zerna-na-rynki-1041399843.html

Эрдоган заявил, что ждет скорого начала поставок российского зерна на рынки

Эрдоган заявил, что ждет скорого начала поставок российского зерна на рынки

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России... 08.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-08T18:45+0300

2022-09-08T18:45+0300

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СУХУМ, 8 сен - Sputnik. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара хочет, чтобы поставки российского зерна на мировые рынки начались как можно скорее, пишет РИА Новости.Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, заявил, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.Сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220907/inflyatsiya-sanktsii-i-produktovaya-sdelka-putin-dal-otsenku-situatsii-v-mire-1041373125.html

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