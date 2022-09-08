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Эрдоган заявил, что ждет скорого начала поставок российского зерна на рынки
Эрдоган заявил, что ждет скорого начала поставок российского зерна на рынки
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России... 08.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-08T18:45+0300
2022-09-08T18:45+0300
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СУХУМ, 8 сен - Sputnik. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара хочет, чтобы поставки российского зерна на мировые рынки начались как можно скорее, пишет РИА Новости.Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, заявил, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.Сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220907/inflyatsiya-sanktsii-i-produktovaya-sdelka-putin-dal-otsenku-situatsii-v-mire-1041373125.html
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реджеп эрдоган, санкции, украина, россия, экономика
реджеп эрдоган, санкции, украина, россия, экономика
Эрдоган заявил, что ждет скорого начала поставок российского зерна на рынки
18:45 08.09.2022 (обновлено: 18:52 08.09.2022)
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
СУХУМ, 8 сен - Sputnik.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара хочет, чтобы поставки российского зерна на мировые рынки начались как можно скорее, пишет РИА Новости.
"С российской стороны нет поставок. В этой теме Путин прав. Зерно в рамках продуктовой сделки идет в обеспеченные страны, а не в нуждающиеся. С другой стороны, Путина волнует тот вопрос, что зерно идет в страны, которые ввели санкции против РФ. Мы хотим, что начались поставки российского зерна. Мы ожидаем этого", - сказал Эрдоган на пресс-конференции в Хорватии.
Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, заявил, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту.
В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.
Сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.