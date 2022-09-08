https://sputnik-abkhazia.ru/20220908/finalisty-konkursa-gordost-abkhazii-predstavili-svoi-proekty--1041395962.html

Финалисты конкурса "Гордость Абхазии" представили свои проекты

Финалисты конкурса "Гордость Абхазии" представили свои проекты

В финал конкурса "Гордость Абхазии-2022" прошли десять участников, которые должны были представить комиссии свои проекты. 08.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-08T18:10+0300

2022-09-08T18:10+0300

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СУХУМ, 8 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Финал конкурса "Гордость Абхазии-2022" состоялся в Сухуме 8 сентября.Десять финалистов конкурса – Баграт Ломия, Алина Шамба, Валерий Джинджолия, Руслана Гергедава, Лев Буава, Лиана Векуа, Салима Дзидзария, Анна Голандзия, Милана Шария, Анри Начкебия, Инал Инапха представили членам конкурсной комиссии свои проекты на темы: сохранение и популяризация абхазского языка, цифровизация в государственных органах, создание кризисного центра временного пребывания для детей в трудной жизненной ситуации, концепции развития молодежной политики.В составе конкурсной комиссии – Уполномоченный по правам ребенка в Абхазии, директор фонда "Ашана" Мактина Джинджолия, Заслуженный работник культуры республики, художник Нугзар Логуа, бывший вице-премьер правительства Александр Страничкин, бывший премьер-министр и министр иностранных дел Абхазии Сократ Джинджолия.Цель конкурса – поддержка и выявление талантливых и активных молодых людей, способных отстаивать интересы Абхазии на международной арене. По задумке организаторов он должен стать социальным лифтом для управленцев и послужить импульсом для обновления государственного аппарата за счет компетентных представителей молодого поколения.Впервые этот конкурс прошел в 2020 году, тогда для участия в конкурсе было подано более 150 заявок. Было отобрано пять победителей, финалисты конкурса имели возможность пройти стажировку и повышение квалификации в Российской Федерации, а также образовательные курсы в ведущих учебных заведениях России.Конкурс по отбору талантливой молодежи ежегодный, однако в связи с эпидемией коронавируса в 2021 году он не был проведен.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220901/opredeleny-finalisty-konkursa-gordost-abkhazii-2022-1041275078.html

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