https://sputnik-abkhazia.ru/20220908/grazhdanin-abkhazii-pytalsya-nezakonno-vvezti-v-respubliku-oborudovanie-dlya-mayninga-1041387623.html
Гражданин Абхазии пытался незаконно ввезти в республику оборудование для майнинга
Гражданин Абхазии пытался незаконно ввезти в республику оборудование для майнинга
В Абхазии до 31 декабря 2022 года действует запрет на ввоз в республику товаров, предназначенных для добычи криптовалют. 08.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-08T19:34+0300
2022-09-08T19:34+0300
2022-09-08T19:34+0300
в абхазии
майнинг в абхазии
таможенный контроль
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/03/18/1032078881_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4e4382b5abbd975c5fcfb15a117c331a.jpg
СУХУМ, 8 сен - Sputnik. Абхазские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза из России в Абхазию пяти аппаратов для добычи криптовалюты, сообщает Государственный таможенный комитет. Оборудование изъяли, материалы по административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/03/18/1032078881_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e1b9da028f4e46f0cd983191a9819074.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
майнинг в абхазии, таможенный контроль, абхазия
майнинг в абхазии, таможенный контроль, абхазия
Гражданин Абхазии пытался незаконно ввезти в республику оборудование для майнинга
В Абхазии до 31 декабря 2022 года действует запрет на ввоз в республику товаров, предназначенных для добычи криптовалют.
СУХУМ, 8 сен - Sputnik. Абхазские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза из России в Абхазию пяти аппаратов для добычи криптовалюты, сообщает Государственный таможенный комитет.
Ввезти в республику оборудование для майнинга пытался гражданин Абхазии Хикуба Д.Г. Его машину осмотрели на таможенном посту "Псоу".
Оборудование изъяли, материалы по административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.