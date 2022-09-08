https://sputnik-abkhazia.ru/20220908/grazhdanin-abkhazii-pytalsya-nezakonno-vvezti-v-respubliku-oborudovanie-dlya-mayninga-1041387623.html

Гражданин Абхазии пытался незаконно ввезти в республику оборудование для майнинга

Гражданин Абхазии пытался незаконно ввезти в республику оборудование для майнинга

В Абхазии до 31 декабря 2022 года действует запрет на ввоз в республику товаров, предназначенных для добычи криптовалют. 08.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-08T19:34+0300

2022-09-08T19:34+0300

2022-09-08T19:34+0300

в абхазии

майнинг в абхазии

таможенный контроль

абхазия

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СУХУМ, 8 сен - Sputnik. Абхазские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза из России в Абхазию пяти аппаратов для добычи криптовалюты, сообщает Государственный таможенный комитет. Оборудование изъяли, материалы по административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

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