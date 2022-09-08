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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 9 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 9 сентября
Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему формирует южная периферия антициклона с северо-запада. 08.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-08T16:25+0300
2022-09-08T16:25+0300
2022-09-08T16:25+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 8 сен – Sputnik. В пятницу, 9 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +20°С до +25°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды слабое и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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Sputnik Абхазия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 9 сентября
Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему формирует южная периферия антициклона с северо-запада.
СУХУМ, 8 сен – Sputnik. В пятницу, 9 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +20°С до +25°С.
Температура морской воды +27°С.
Волнение морской воды слабое и значительное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.