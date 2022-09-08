https://sputnik-abkhazia.ru/20220908/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-9-sentyabrya-1041391726.html

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 9 сентября

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 9 сентября

Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему формирует южная периферия антициклона с северо-запада. 08.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-08T16:25+0300

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2022-09-08T16:25+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 8 сен – Sputnik. В пятницу, 9 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +20°С до +25°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды слабое и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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2022

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погода в абхазии