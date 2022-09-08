https://sputnik-abkhazia.ru/20220908/vitse-spiker-parlamenta-abkhazii-rasskazal-o-predstoyaschey-osenney-sessii-1041383924.html
Вице-спикер Парламента Абхазии рассказал о предстоящей осенней сессии
Вице-спикер Парламента Абхазии рассказал о предстоящей осенней сессии
Последнее заседание сессии Парламента седьмого созыва перед уходом на летние каникулы состоялось 27 июля. 08.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-08T09:00+0300
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СУХУМ, 7 сен – Sputnik. Вице-спикер Народного Собрания Абхазии Ашот Миносян в интервью радио Sputnik рассказал о планах законодательной ветви власти на осеннюю сессию.Одним из законопроектов, которые планируют рассмотреть парламентарии – это закон о сельском хозяйстве, принятый в первом чтении прошлым, шестым созывом Парламента."Закон о сельском хозяйстве, он был у нас принят в первом чтении в прошлом созыве, сейчас дорабатывается. Там есть очень хорошие моменты, приняв которые, можно положительно изменить ситуацию в сельской местности", – отметил он.Что касается прошедшей весенней сессии, то в ее рамках было рассмотрено 22 законопроекта, из них в окончательном чтении принято только 14 законов, восемь законов принято в первом чтении, они будут дорабатываться.Вице-спикер Народного Собрания также сообщил, с какими вопросами к депутатам чаще всего обращаются избиратели."Большей частью, конечно, это социальные нужды, кому-то жилья не хватает, кому-то на лечение, бывает, что дети на соревнования выезжают, то есть помощь нужна в таком смысле. Депутаты стараются по тем направлениям, по которым приходят заявления или обращения, связываются с профильными министерствами, ходатайствуют, чтобы помочь", – подчеркнул вице-спикер Парламента.Он также оценил роль законодательной ветви власти в разрешении внутриполитических вызовов, отметив, что наиболее важные вопросы, которые вызывают резонанс в обществе, всегда обсуждаются в стенах Парламента.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220330/posrednik-dzhopua-o-gospodderzhke-selkhozotrasli-abkhazii--1038401687.html
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парламент абхазии, абхазия
Вице-спикер Парламента Абхазии рассказал о предстоящей осенней сессии
09:00 08.09.2022 (обновлено: 10:16 08.09.2022)
Последнее заседание сессии Парламента седьмого созыва перед уходом на летние каникулы состоялось 27 июля.
СУХУМ, 7 сен – Sputnik. Вице-спикер Народного Собрания Абхазии Ашот Миносян в интервью радио Sputnik рассказал о планах законодательной ветви власти на осеннюю сессию.
"Очень много законов мы в первом чтении приняли, которые будут в дальнейшем дорабатываться и рассматриваться. Есть вопросы, которые у нас очень много обсуждаются, связанные и с Пицундой, я думаю, будет и недвижимость, все это будет обсуждаться. Это не значит, что будут приниматься или не приниматься, но по крайней мере обсуждаться будут", – отметил вице-спикер Парламента Абхазии.
Одним из законопроектов, которые планируют рассмотреть парламентарии – это закон о сельском хозяйстве, принятый в первом чтении прошлым, шестым созывом Парламента.
"Закон о сельском хозяйстве, он был у нас принят в первом чтении в прошлом созыве, сейчас дорабатывается. Там есть очень хорошие моменты, приняв которые, можно положительно изменить ситуацию в сельской местности", – отметил он.
Что касается прошедшей весенней сессии, то в ее рамках было рассмотрено 22 законопроекта, из них в окончательном чтении принято только 14 законов, восемь законов принято в первом чтении, они будут дорабатываться.
Вице-спикер Народного Собрания также сообщил, с какими вопросами к депутатам чаще всего обращаются избиратели.
"Большей частью, конечно, это социальные нужды, кому-то жилья не хватает, кому-то на лечение, бывает, что дети на соревнования выезжают, то есть помощь нужна в таком смысле. Депутаты стараются по тем направлениям, по которым приходят заявления или обращения, связываются с профильными министерствами, ходатайствуют, чтобы помочь", – подчеркнул вице-спикер Парламента.
Он также оценил роль законодательной ветви власти в разрешении внутриполитических вызовов, отметив, что наиболее важные вопросы, которые вызывают резонанс в обществе, всегда обсуждаются в стенах Парламента.