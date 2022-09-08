https://sputnik-abkhazia.ru/20220908/vitse-spiker-parlamenta-abkhazii-rasskazal-o-predstoyaschey-osenney-sessii-1041383924.html

Вице-спикер Парламента Абхазии рассказал о предстоящей осенней сессии

Вице-спикер Парламента Абхазии рассказал о предстоящей осенней сессии

Последнее заседание сессии Парламента седьмого созыва перед уходом на летние каникулы состоялось 27 июля. 08.09.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 7 сен – Sputnik. Вице-спикер Народного Собрания Абхазии Ашот Миносян в интервью радио Sputnik рассказал о планах законодательной ветви власти на осеннюю сессию.Одним из законопроектов, которые планируют рассмотреть парламентарии – это закон о сельском хозяйстве, принятый в первом чтении прошлым, шестым созывом Парламента."Закон о сельском хозяйстве, он был у нас принят в первом чтении в прошлом созыве, сейчас дорабатывается. Там есть очень хорошие моменты, приняв которые, можно положительно изменить ситуацию в сельской местности", – отметил он.Что касается прошедшей весенней сессии, то в ее рамках было рассмотрено 22 законопроекта, из них в окончательном чтении принято только 14 законов, восемь законов принято в первом чтении, они будут дорабатываться.Вице-спикер Народного Собрания также сообщил, с какими вопросами к депутатам чаще всего обращаются избиратели."Большей частью, конечно, это социальные нужды, кому-то жилья не хватает, кому-то на лечение, бывает, что дети на соревнования выезжают, то есть помощь нужна в таком смысле. Депутаты стараются по тем направлениям, по которым приходят заявления или обращения, связываются с профильными министерствами, ходатайствуют, чтобы помочь", – подчеркнул вице-спикер Парламента.Он также оценил роль законодательной ветви власти в разрешении внутриполитических вызовов, отметив, что наиболее важные вопросы, которые вызывают резонанс в обществе, всегда обсуждаются в стенах Парламента.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220330/posrednik-dzhopua-o-gospodderzhke-selkhozotrasli-abkhazii--1038401687.html

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