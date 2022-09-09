https://sputnik-abkhazia.ru/20220909/aslan-bzhaniya-provel-onlayn-peregovory-s-glavoy-kabardino-balkarii-1041434838.html
Аслан Бжания провел онлайн-переговоры с главой Кабардино-Балкарии
Аслан Бжания провел онлайн-переговоры с главой Кабардино-Балкарии
В конференции, которая прошла онлайн из-за заражения Кокова COVID-19, приняли участие политические деятели из Абхазии и КБР. 09.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-09T21:05+0300
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СУХУМ, 9 сен - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания провел переговоры в режиме видеосвязи с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым, сообщает пресс-служба главы государства. "Между нашими республиками сложился высокий уровень сотрудничества в различных сферах жизнедеятельности. Есть прочная основа и все предпосылки для расширения и укрепления этих связей по целому ряду направлений", - подчеркнул Казбек Коков.В свою очередь, Аслан Бжания выразил уверенность в том, что связи между Абхазией и Кабардино-Балкарией будут развиваться и дальше.Президент Абхазии прибыл в КБР 9 сентября. Его визит приурочен к празднованию 100-летия государственности Кабардино-Балкарской республики.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220909/prezident-abkhazii-pochtil-pamyat-sultana-sosnalieva-v-baksane-1041416402.html
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абхазия, аслан бжания, новости, кабардино-балкария, россия
абхазия, аслан бжания, новости, кабардино-балкария, россия
Аслан Бжания провел онлайн-переговоры с главой Кабардино-Балкарии
В конференции, которая прошла онлайн из-за заражения Кокова COVID-19, приняли участие политические деятели из Абхазии и КБР.
СУХУМ, 9 сен - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания провел переговоры в режиме видеосвязи с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым, сообщает пресс-служба главы государства.
"Между нашими республиками сложился высокий уровень сотрудничества в различных сферах жизнедеятельности. Есть прочная основа и все предпосылки для расширения и укрепления этих связей по целому ряду направлений", - подчеркнул Казбек Коков.
В свою очередь, Аслан Бжания выразил уверенность в том, что связи между Абхазией и Кабардино-Балкарией будут развиваться и дальше.
Президент Абхазии прибыл в КБР 9 сентября. Его визит приурочен к празднованию 100-летия государственности Кабардино-Балкарской республики.