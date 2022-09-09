https://sputnik-abkhazia.ru/20220909/prezident-abkhazii-pochtil-pamyat-sultana-sosnalieva-v-baksane-1041416402.html

Президент Абхазии почтил память Султана Сосналиева в Баксане

Президент Абхазии почтил память Султана Сосналиева в Баксане

Президент Абхазии Аслан Бжания прибыл с визитом в Кабардино-Балкарскую республику 9 сентября. 09.09.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 9 сен – Sputnik. Аслан Бжания и члены абхазской делегации посетили могилу Героя Абхазии Султана Сосналиева в городе Баксан в Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба главы государства.Также глава государства почтил память других выдающихся уроженцев Кабардино-Балкарии – Мусы Шанибова, Заура Налоева, Барасби Бгажноков, Мухамеда Кушхова.Визит Аслана Бжания в республики Северного Кавказа продлится до 12 сентября. Он приурочен к Дню Победы и Независимости Абхазии, а также к празднованию 100-летнего юбилея КЧР, КБР и Республики Адыгея.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220909/aslan-bzhaniya-vstretilsya-s-dobrovoltsami-v-karachaevo-cherkesii-1041409356.html

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