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Президент Абхазии почтил память Султана Сосналиева в Баксане
Президент Абхазии почтил память Султана Сосналиева в Баксане
Президент Абхазии Аслан Бжания прибыл с визитом в Кабардино-Балкарскую республику 9 сентября. 09.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-09T14:43+0300
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СУХУМ, 9 сен – Sputnik. Аслан Бжания и члены абхазской делегации посетили могилу Героя Абхазии Султана Сосналиева в городе Баксан в Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба главы государства.Также глава государства почтил память других выдающихся уроженцев Кабардино-Балкарии – Мусы Шанибова, Заура Налоева, Барасби Бгажноков, Мухамеда Кушхова.Визит Аслана Бжания в республики Северного Кавказа продлится до 12 сентября. Он приурочен к Дню Победы и Независимости Абхазии, а также к празднованию 100-летнего юбилея КЧР, КБР и Республики Адыгея.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220909/aslan-bzhaniya-vstretilsya-s-dobrovoltsami-v-karachaevo-cherkesii-1041409356.html
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Президент Абхазии почтил память Султана Сосналиева в Баксане
14:43 09.09.2022 (обновлено: 15:26 09.09.2022)
Президент Абхазии Аслан Бжания прибыл с визитом в Кабардино-Балкарскую республику 9 сентября.
СУХУМ, 9 сен – Sputnik. Аслан Бжания и члены абхазской делегации посетили могилу Героя Абхазии Султана Сосналиева в городе Баксан в Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба главы государства.
"Султан Сосналиев не просто достойный сын кабардинского народа и всего Кавказа. Он сыграл неоценимую роль в становлении нашего государства, он наш национальный герой. Мы им гордимся. Эту гордость мы передадим нашим детям, нашим будущим поколениям", – подчеркнул президент.
Также глава государства почтил память других выдающихся уроженцев Кабардино-Балкарии – Мусы Шанибова, Заура Налоева, Барасби Бгажноков, Мухамеда Кушхова.
Визит Аслана Бжания в республики Северного Кавказа продлится до 12 сентября. Он приурочен к Дню Победы и Независимости Абхазии, а также к празднованию 100-летнего юбилея КЧР, КБР и Республики Адыгея.