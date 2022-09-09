https://sputnik-abkhazia.ru/20220909/den-moskvy-v-abkhazii-otmetili-vecherom-dzhaza-1041435010.html

День Москвы в Абхазии отметили вечером джаза

День Москвы в Абхазии отметили вечером джаза

День Москвы – ежегодный общегородской праздник, который отмечается в первую или вторую субботу сентября в столице России. 09.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-09T21:17+0300

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СУХУМ, 9 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Вечер джаза в честь Дня Москвы состоялся в культурно-деловом центре "Дом Москвы" в пятницу, 9 сентября. Директор центра Александр Бигвава отметил, что Москва - один из лучших городов мира, который с каждым днём становится более современным и уютным. С праздником гостей поздравил джазовый квартет под руководством Дениса Хагба. Коллектив исполнил популярные джазовые композиции и абхазские народные песни в новой аранжировке. "Москва - город, который касается в какой-то мере всех нас - кто-то там учится, кто-то живет", - сказал он.В этом году День Москвы отмечается 10-11 сентября. В 2022 году москвичи отмечают 875-летие столицы. Праздничные мероприятия обычно не ограничиваются одним днем - жители и гости столицы отмечают день города весь уикенд.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220906/bessmertnye-melodii-kak-proshlo-otkrytie-festivalya-organnye-vechera-v-pitsunde-1041369744.html

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