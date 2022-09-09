https://sputnik-abkhazia.ru/20220909/ladariya-rasskazal-parlamentariyam-nikaragua-ob-abkhazii-1041432286.html
Ладария рассказал парламентариям Никарагуа об Абхазии
Ладария рассказал парламентариям Никарагуа об Абхазии
В ходе встречи, прошедшей в дружной атмосфере, обсуждалась борьба Абхазии за независимость и возможность налаживания межпарламентского сотрудничества с... 09.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-09T20:10+0300
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СУХУМ, 9 сен - Sputnik. Чрезвычайный и полномочный посол Абхазии Инар Ладария посетил Национальную Ассамблею Никарагуа и обсудил ситуацию в республике с депутатами, сообщает Медиацентр МИД.Депутаты, в свою очередь, рассказали о деятельности Национальной Ассамблеи и выразили надежду на то, что внутри абхазского парламента будет создана депутатская группа дружбы с Никарагуа, которая поможет укрепить межпарламентские связи между республиками. Парламентская группа дружбы с Абхазией в Национальной Ассамблее Никарагуа уже есть.Посол поддержал данное предложение и выразил надежду на то, что сотрудничество между абхазскими и никарагуанскими законодателями будет активизировано в скором времени.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220903/mid-abkhazii-pozdravil-mid-nikaragua-s-14-y-godovschinoy-priznaniya-respubliki-1041313388.html
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абхазия, новости, мид абхазии
Ладария рассказал парламентариям Никарагуа об Абхазии
В ходе встречи, прошедшей в дружной атмосфере, обсуждалась борьба Абхазии за независимость и возможность налаживания межпарламентского сотрудничества с Никарагуа.
СУХУМ, 9 сен - Sputnik.
Чрезвычайный и полномочный посол Абхазии Инар Ладария посетил Национальную Ассамблею Никарагуа и обсудил ситуацию в республике с депутатами, сообщает
Медиацентр МИД.
В сообщении говорится, что Ладария рассказал никарагуанским законодателям об истории Абхазии и борьбе абхазского народа за независимость.
Депутаты, в свою очередь, рассказали о деятельности Национальной Ассамблеи и выразили надежду на то, что внутри абхазского парламента будет создана депутатская группа дружбы с Никарагуа, которая поможет укрепить межпарламентские связи между республиками. Парламентская группа дружбы с Абхазией в Национальной Ассамблее Никарагуа уже есть.
Посол поддержал данное предложение и выразил надежду на то, что сотрудничество между абхазскими и никарагуанскими законодателями будет активизировано в скором времени.