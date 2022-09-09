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На страже безопасности: работа скрытого патруля в Абхазии
На страже безопасности: работа скрытого патруля в Абхазии
Скрытое патрулирование на дорогах республики ГАИ Абхазии возобновила в сентябре, после приобретения МВД сертифицированных технических средств. 09.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-09T17:00+0300
2022-09-09T17:00+0300
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В соответствии с Наставлением о работе ДПС ГАИ Абхазии контроль за дорожным движением с использованием патрульных транспортных средств может быть открытым и скрытым. К патрульным средствам относятся также автомобили ГАИ без специальной окраски, звуков и световых сигналов, используемые при осуществлении скрытого контроля.В автомобиле, который осуществляет скрытый патруль, установлен видеорегистратор, состоящий на балансе МВД. Он фиксирует нарушения на дорогах в режиме онлайн и сохраняет файлы в специальном приложении. Информацию о зафиксированных нарушениях сотрудники ГАИ передают по рации на посты ДПС, где останавливается водитель, после чего на него оформляется протокол об административном правонарушении.Подробнее о работе скрытого патруля вы узнаете из видео и материала Sputnik.
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мвд абхазии, абхазия, видео, мультимедиа, гаи, видео
мвд абхазии, абхазия, видео, мультимедиа, гаи, видео
На страже безопасности: работа скрытого патруля в Абхазии
Скрытое патрулирование на дорогах республики ГАИ Абхазии возобновила в сентябре, после приобретения МВД сертифицированных технических средств.
В соответствии с Наставлением о работе ДПС ГАИ Абхазии контроль за дорожным движением с использованием патрульных транспортных средств может быть открытым и скрытым.
К патрульным средствам относятся также автомобили ГАИ без специальной окраски, звуков и световых сигналов, используемые при осуществлении скрытого контроля.
В автомобиле, который осуществляет скрытый патруль, установлен видеорегистратор, состоящий на балансе МВД. Он фиксирует нарушения на дорогах в режиме онлайн и сохраняет файлы в специальном приложении.
Информацию о зафиксированных нарушениях сотрудники ГАИ передают по рации на посты ДПС, где останавливается водитель, после чего на него оформляется протокол об административном правонарушении.
Подробнее о работе скрытого патруля вы узнаете из видео и материала
Sputnik.