https://sputnik-abkhazia.ru/20220909/glava-gai-abkhazii-rasskazal-kak-rabotaet-skrytyy-patrul-1041400764.html

Глава ГАИ Абхазии рассказал, как работает скрытый патруль

Глава ГАИ Абхазии рассказал, как работает скрытый патруль

В конце августа на заседании Кабинета министров Абхазии министр внутренних дел Вальтер Бутба заявил о возобновлении скрытого патрулирования в республике. 09.09.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 9 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Основная цель скрытого патрулирования и профилактических мероприятий ГАИ Абхазии – снизить количество ДТП с тяжкими последствиями, сказал в интервью Sputnik глава ГАИ республики Батал Агрба. К патрульным средствам относятся также автомобили ГАИ без специальной окраски, звуковых и световых сигналов, используемые при осуществлении скрытого контроля. В автомобиле, который осуществляет скрытый патруль, установлен видеорегистратор, состоящий на балансе МВД. Он фиксирует нарушения на дорогах в режиме онлайн и сохраняет файлы в специальном приложении. О зафиксированных нарушениях сотрудники ГАИ передают по рации на посты ДПС, где водителя останавливают и оформляют на него протокол об административном правонарушении. Если нарушитель захочет увидеть видеоматериал, ему могут отправить записанный файл на любой мессенджер или электронную почту. Водитель также может ознакомиться с записью видео в Управлении ГАИ на втором этаже, кабинет 8, уточняет начальник ГАИ. "Скрытое патрулирование – законное, крайне важное и необходимое мероприятие. Смысл этого мероприятия в том, чтобы каждый водитель, который двигается по дороге, мог предполагать, что в любой машине может находиться милиционер, который задокументирует его нарушение ПДД", – объяснил Агрба. По указанию главы МВД Вальтера Бутба были приобретены и установлены новые видеорегистраторы на машины, осуществляющие скрытое патрулирование. Регистраторы оборудованы GPS-датчиками, которые отслеживают скорость самой патрульной машины. "До этого были другие регистраторы, без контроля скорости автомобиля "скрытого патруля", и граждане говорили о случаях, когда скрытый патруль искусственно занижает скорость и провоцирует на необоснованный обгон. Чтобы исключить эти разговоры, мы закупили необходимое оборудование. Редкие, судебные акты по отменам постановлений были связны с необходимостью улучшения делопроизводства и технического оснащения. Ни один факт обращений граждан о неправомерности действий сотрудников ГАИ не был оставлен без внимания, по каждому случаю проводились соответствующие проверки", – отметил глава ГАИ. Скрытый патруль фиксирует такие нарушения, как, например, проезд под запрещающий сигнал светофора и пересечение сплошной линии. По словам Агрба, это одни из самых опасных нарушений на дорогах, которые "приводят к тяжким последствиям". Санкция за подобные нарушения – штраф от трех до шести тысяч рублей. Если штраф оплачивается в первые пять дней, то в соответствии с постановлением Кабинета министров, оплачивается 50% от суммы. Батал Агрба отметил, что во время проведения скрытого патрулирования в 2021 году 13913 водителей, нарушивших запрет выезда на встречную полосу, были привлечены к административной ответственности. В 2021 году удалось добиться значительного снижения смертности на дорогах: в 2021 году в результате ДТП погибло 42 человека, в 2020 году – 57 человек, в 2019 году – 56 человек, в 2018 году – 64 человека, в 2017 году – 67, в 2016 году – 80 человек.Скрытое патрулирование на трассах и дорогах республики приостановили в начале апреля этого года до получения технических средств (видеорегистраторов) с измерением скорости. 31 августа на заседании Кабинета министров Абхазии глава МВД заявил, что скрытое патрулирование возобновится, так как ведомство получило необходимые технические средства.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220831/mvd-abkhazii-zayavilo-o-vozobnovlenii-skrytogo-patrulirovaniya-na-dorogakh-1041248740.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220831/kabmin-prinyal-postanovlenie-ob-obmene-informatsiey-mezhdu-ovd-abkhazii-i-rossii-1041242263.html

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