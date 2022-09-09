https://sputnik-abkhazia.ru/20220909/odin-chelovek-pogib-v-rezultate-dtp-v-gagre-1041423697.html

Человек погиб в результате ДТП в Гагре

Человек погиб в результате ДТП в Гагре

Пострадавший был доставлен в Гагрскую районную больницу с повреждениями, несовместимыми с жизнью. 09.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-09T17:29+0300

2022-09-09T17:29+0300

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СУХУМ, 9 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Один человек погиб в результате ДТП в Гагре в пятницу, 9 сентября. Об этом корреспонденту Sputnik сообщила замглавврача Гагрской районной больницы Эсма Асландзия.Она уточнила, что пострадавшего доставили в медучреждение между 13:30 и 14:00 пятницы. Сама авария произошла на республиканской трассе вблизи заезда на площадь гагрского вокзала.Пациент был еще жив, когда его привезли в больницу, но он вскоре скончался, так как повреждения, полученные во время аварии, были несовместимы с жизнью. Других пострадавших в этом ДТП, по словам Асландзия, не было.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220909/muzhchina-iz-sredney-azii-pogib-v-gudaute-1041422725.html

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