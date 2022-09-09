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Человек погиб в результате ДТП в Гагре
Человек погиб в результате ДТП в Гагре
Пострадавший был доставлен в Гагрскую районную больницу с повреждениями, несовместимыми с жизнью. 09.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-09T17:29+0300
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СУХУМ, 9 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Один человек погиб в результате ДТП в Гагре в пятницу, 9 сентября. Об этом корреспонденту Sputnik сообщила замглавврача Гагрской районной больницы Эсма Асландзия.Она уточнила, что пострадавшего доставили в медучреждение между 13:30 и 14:00 пятницы. Сама авария произошла на республиканской трассе вблизи заезда на площадь гагрского вокзала.Пациент был еще жив, когда его привезли в больницу, но он вскоре скончался, так как повреждения, полученные во время аварии, были несовместимы с жизнью. Других пострадавших в этом ДТП, по словам Асландзия, не было.
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Человек погиб в результате ДТП в Гагре
17:29 09.09.2022 (обновлено: 17:37 09.09.2022)
Пострадавший был доставлен в Гагрскую районную больницу с повреждениями, несовместимыми с жизнью.
СУХУМ, 9 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Один человек погиб в результате ДТП в Гагре в пятницу, 9 сентября. Об этом корреспонденту Sputnik сообщила замглавврача Гагрской районной больницы Эсма Асландзия.
Она уточнила, что пострадавшего доставили в медучреждение между 13:30 и 14:00 пятницы. Сама авария произошла на республиканской трассе вблизи заезда на площадь гагрского вокзала.
Пациент был еще жив, когда его привезли в больницу, но он вскоре скончался, так как повреждения, полученные во время аварии, были несовместимы с жизнью.
Других пострадавших в этом ДТП, по словам Асландзия, не было.