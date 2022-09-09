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Погода в Абхазии на выходные, 10 и 11 сентября

Погода в Абхазии на выходные, 10 и 11 сентября

Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием юго-восточной периферии антициклона с северо-запада и южного циклона. 09.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-09T17:45+0300

2022-09-09T17:45+0300

2022-09-09T17:45+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 9 сен – Sputnik. В выходные дни, 10 и 11 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление повышенное, будет медленно понижаться. Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +24°С до +29°С. Температура морской воды +26°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла. Относительная влажность воздуха 60-90%.

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абхазия, погода в абхазии