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Погода в Абхазии на выходные, 10 и 11 сентября
Погода в Абхазии на выходные, 10 и 11 сентября
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием юго-восточной периферии антициклона с северо-запада и южного циклона. 09.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-09T17:45+0300
2022-09-09T17:45+0300
2022-09-09T17:45+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 9 сен – Sputnik. В выходные дни, 10 и 11 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление повышенное, будет медленно понижаться. Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +24°С до +29°С. Температура морской воды +26°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла. Относительная влажность воздуха 60-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Погода в Абхазии на выходные, 10 и 11 сентября
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием юго-восточной периферии антициклона с северо-запада и южного циклона.
СУХУМ, 9 сен – Sputnik. В выходные дни, 10 и 11 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное, будет медленно понижаться.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +24°С до +29°С.
Температура морской воды +26°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.