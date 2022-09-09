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Аслан Бжания встретился с добровольцами в Карачаево-Черкесии
Аслан Бжания встретился с добровольцами в Карачаево-Черкесии
Президент Абхазии Аслан Бжания с 6 по 12 сентября посетит с визитом Карачаево-Черкесскую республику, Кабардино-Балкарскую республику и Республику Адыгея. 09.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-09T12:22+0300
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СУХУМ, 9 сен – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания в рамках рабочего визита встретился с добровольцами-ветеранами Отечественной войны народа Абхазии, семьями погибших и представителями общественности. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.На встрече глава государства вручил ряд государственных наград. Так, за заслуги перед Абхазией в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов и вклад в укрепление дружественных отношений между республикой и Карачаево-Черкесией Азрет Татаршао был награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени.Министру культуры КЧР Зурабу Агирбову было присвоено почетное звание "Заслуженный работник культуры Республики Абхазия" за вклад в развитие культуры и искусства, популяризацию культуры народов Кавказа, активную общественно-политическую деятельность, а Алине Тарасуновой за вклад в развитие хореографического искусства, популяризацию культуры народов Кавказа было присвоено звание "Заслуженный артист Республики Абхазия".В ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся развития абхазского и абазинского языков, культурного и экономического взаимодействия, сотрудничества в сфере туризма, создание совместного информационного портала и проблемы получения абхазского гражданства и организации отдыха в Абхазии для семей добровольцев.Рабочий визит главы государства на Северный Кавказ продлится до 12 сентября. Аслан Бжания посетит Карачаево-Черкесскую республику, Кабардино-Балкарскую республику и Республику Адыгея.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220908/bzhaniya-vstretilsya-s-materyami-dobrovoltsev-iz-kchr-pogibshikh-v-abkhazii-1041389501.html
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аслан бжания, абхазия, россия, новости
аслан бжания, абхазия, россия, новости
Аслан Бжания встретился с добровольцами в Карачаево-Черкесии
12:22 09.09.2022 (обновлено: 13:12 09.09.2022)
Президент Абхазии Аслан Бжания с 6 по 12 сентября посетит с визитом Карачаево-Черкесскую республику, Кабардино-Балкарскую республику и Республику Адыгея.
СУХУМ, 9 сен – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания в рамках рабочего визита встретился с добровольцами-ветеранами Отечественной войны народа Абхазии, семьями погибших и представителями общественности. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Народ Абхазии помнит и высоко ценит самоотверженный подвиг братских республик Северного Кавказа. Вклад добровольческого движения в Победу невозможно переоценить", – подчеркнул президент.
На встрече глава государства вручил ряд государственных наград. Так, за заслуги перед Абхазией в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов и вклад в укрепление дружественных отношений между республикой и Карачаево-Черкесией Азрет Татаршао был награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени.
Министру культуры КЧР Зурабу Агирбову было присвоено почетное звание "Заслуженный работник культуры Республики Абхазия" за вклад в развитие культуры и искусства, популяризацию культуры народов Кавказа, активную общественно-политическую деятельность, а Алине Тарасуновой за вклад в развитие хореографического искусства, популяризацию культуры народов Кавказа было присвоено звание "Заслуженный артист Республики Абхазия".
В ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся развития абхазского и абазинского языков, культурного и экономического взаимодействия, сотрудничества в сфере туризма, создание совместного информационного портала и проблемы получения абхазского гражданства и организации отдыха в Абхазии для семей добровольцев.
Рабочий визит главы государства на Северный Кавказ продлится до 12 сентября. Аслан Бжания посетит Карачаево-Черкесскую республику, Кабардино-Балкарскую республику и Республику Адыгея.