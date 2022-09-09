https://sputnik-abkhazia.ru/20220909/rossiyskie-voyska-unichtozhili-punkty-upravleniya-natsformirovaniya-kraken-1041421704.html

Российские войска уничтожили пункты управления нацформирования "Кракен"

Российские войска уничтожили пункты управления нацформирования "Кракен"

Российская военная спецоперация проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины. 09.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-09T16:05+0300

2022-09-09T16:05+0300

2022-09-09T16:28+0300

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СУХУМ, 9 сен – Sputnik. ВКС России нанесли высокоточные удары по пунктам управления националистического формирования Кракен в Харьковской области, сообщает Министерство обороны России.Также в результате ударов высокоточного оружия по пунктам временной дислокации подразделений 127-й бригады теробороны и 14-й механизированной бригады в районе города Харьков ликвидировано более 50 и ранено свыше 120 украинских военнослужащих.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки было уничтожено восемь пунктов управления ВСУ, 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 153 районах, три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, боевая машина реактивной системы залпового огня "HIMARS", гаубица М-777.Российские средства ПВО за сутки сбили шесть беспилотников, 18 снарядов РСЗО "HIMARS" и "Ольха".Кроме того, Минобороны сообщает, что ВСУ предприняли несколько неудачных попыток атак на Николаево-Криворожском направлении, понесли потери и отступили. Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении противник потерял три танка, четыре боевых машины пехоты и семь других бронированных машин, два пикапа с крупнокалиберными пулеметами и более 270 военнослужащих.Также ведомство заявило о шести артиллерийских обстрелах Энергодара, в результате которых город остался без электричества. Огневые средства противника были подавлены ответным огнем, контроль технического состояния АЭС обеспечивает штатный персонал.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220908/minoborony-rossii-voennye-ukrainy-v-nikolaevskoy-oblasti-brosayut-pozitsii-iz-za-poter-1041392041.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220906/odin-den-iz-zhizni-donetska-reportazh-pod-grokhot-priletov-1041366516.html

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