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Российские войска уничтожили пункты управления нацформирования "Кракен"
Российские войска уничтожили пункты управления нацформирования "Кракен"
Российская военная спецоперация проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины. 09.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-09T16:05+0300
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СУХУМ, 9 сен – Sputnik. ВКС России нанесли высокоточные удары по пунктам управления националистического формирования Кракен в Харьковской области, сообщает Министерство обороны России.Также в результате ударов высокоточного оружия по пунктам временной дислокации подразделений 127-й бригады теробороны и 14-й механизированной бригады в районе города Харьков ликвидировано более 50 и ранено свыше 120 украинских военнослужащих.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки было уничтожено восемь пунктов управления ВСУ, 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 153 районах, три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, боевая машина реактивной системы залпового огня "HIMARS", гаубица М-777.Российские средства ПВО за сутки сбили шесть беспилотников, 18 снарядов РСЗО "HIMARS" и "Ольха".Кроме того, Минобороны сообщает, что ВСУ предприняли несколько неудачных попыток атак на Николаево-Криворожском направлении, понесли потери и отступили. Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении противник потерял три танка, четыре боевых машины пехоты и семь других бронированных машин, два пикапа с крупнокалиберными пулеметами и более 270 военнослужащих.Также ведомство заявило о шести артиллерийских обстрелах Энергодара, в результате которых город остался без электричества. Огневые средства противника были подавлены ответным огнем, контроль технического состояния АЭС обеспечивает штатный персонал.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220908/minoborony-rossii-voennye-ukrainy-v-nikolaevskoy-oblasti-brosayut-pozitsii-iz-za-poter-1041392041.html
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россия, украина, министерство обороны рф, донбасс, новости
россия, украина, министерство обороны рф, донбасс, новости
Российские войска уничтожили пункты управления нацформирования "Кракен"
16:05 09.09.2022 (обновлено: 16:28 09.09.2022)
Российская военная спецоперация проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.
СУХУМ, 9 сен – Sputnik.
ВКС России нанесли высокоточные удары по пунктам управления националистического формирования Кракен в Харьковской области, сообщает
Министерство обороны России.
Кроме того, были поражены пункты управления 93-й механизированной бригады в Донецкой Народной Республике. Всего было уничтожено свыше 50 националистов и 16 единиц специальной военной техники и автомобилей.
Также в результате ударов высокоточного оружия по пунктам временной дислокации подразделений 127-й бригады теробороны и 14-й механизированной бригады в районе города Харьков ликвидировано более 50 и ранено свыше 120 украинских военнослужащих.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки было уничтожено восемь пунктов управления ВСУ, 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 153 районах, три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, боевая машина реактивной системы залпового огня "HIMARS", гаубица М-777.
Российские средства ПВО за сутки сбили шесть беспилотников, 18 снарядов РСЗО "HIMARS" и "Ольха".
Кроме того, Минобороны сообщает, что ВСУ предприняли несколько неудачных попыток атак на Николаево-Криворожском направлении, понесли потери и отступили. Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении противник потерял три танка, четыре боевых машины пехоты и семь других бронированных машин, два пикапа с крупнокалиберными пулеметами и более 270 военнослужащих.
Также ведомство заявило о шести артиллерийских обстрелах Энергодара, в результате которых город остался без электричества. Огневые средства противника были подавлены ответным огнем, контроль технического состояния АЭС обеспечивает штатный персонал.