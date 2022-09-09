https://sputnik-abkhazia.ru/20220909/uproschennyy-vizovyy-rezhim-dlya-rossiyan-okonchatelno-priostanovlen-1041409068.html

Упрощенный визовый режим для россиян окончательно приостановлен

Упрощенный визовый режим для россиян окончательно приостановлен

В условиях продолжающейся военной спецоперации на Украине европейские страны продолжают вводить жесткие санкции в отношении России и российских граждан. 09.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-09T15:33+0300

2022-09-09T15:33+0300

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СУХУМ, 9 сен – Sputnik. Совет Европейского Союза окончательно утвердил решение о полной приостановке действия упрощенного визового режима с Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Совета ЕС.В ближайшем будущем россиянам будет сложнее получить долгосрочные и многократные визы, чаще всего выдавать разрешение на въезд будут строго под даты поездки.Также еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон заявила, что поездки в европейские страны из России по туристическим визам будут доступны только журналистами и гражданам, выезжающим по семейным и гуманитарным обстоятельствам.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что в случае введения визовых ограничений для россиян, граждане европейских стран также столкнутся с неудобствами при пересечении границы. По его словам, это "еще одна спираль безрассудного русофобского отношения".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220831/strany-es-priostanovyat-rezhim-uproschennogo-polucheniya-viz-dlya-rossiyan-1041254724.html

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