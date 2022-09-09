https://sputnik-abkhazia.ru/20220909/vladimir-putin-poruchil-podpisat-soglashenie-o-dvoynom-grazhdanstve-s-abkhaziey-1041422835.html
Владимир Путин поручил подписать Соглашение о двойном гражданстве с Абхазией
Владимир Путин поручил подписать Соглашение о двойном гражданстве с Абхазией
Проект Соглашения был предварительно проработан с абхазской стороной. МИД России может внести в него изменения, не имеющие принципиального характера. 09.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-09T16:31+0300
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СУХУМ, 9 сен – Sputnik. Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел подписать от имени России Соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства с Абхазией. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.В соответствии с соглашением, граждане Абхазии, обладавшие гражданством до 26 августа 2008 года, не утратившие его в день подачи заявления и достигшие совершеннолетия, могут обратиться с заявлением о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке.После признания суверенитета Абхазии со стороны России отсутствие межгосударственного соглашения о двойном гражданстве привело к приостановке процесса приобретения российских паспортов гражданами Абхазии в упрощенном порядке. Подобные соглашения у России заключены только с Таджикистаном и Туркменистаном.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220304/prezident-abkhazii-rassmotrit-proekt-soglasheniya-o-dvoynom-grazhdanstve-s-rossiey-1037937005.html
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Владимир Путин поручил подписать Соглашение о двойном гражданстве с Абхазией
16:31 09.09.2022 (обновлено: 16:41 09.09.2022)
Проект Соглашения был предварительно проработан с абхазской стороной. МИД России может внести в него изменения, не имеющие принципиального характера.
СУХУМ, 9 сен – Sputnik.
Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел подписать от имени России Соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства с Абхазией. Распоряжение опубликовано
на официальном портале правовой информации.
"Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о подписании Соглашения между РФ и Республикой Абхазия об урегулировании вопросов двойного гражданства", – говорится в документе.
В соответствии с соглашением, граждане Абхазии, обладавшие гражданством до 26 августа 2008 года, не утратившие его в день подачи заявления и достигшие совершеннолетия, могут обратиться с заявлением о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке.
После признания суверенитета Абхазии со стороны России отсутствие межгосударственного соглашения о двойном гражданстве привело к приостановке процесса приобретения российских паспортов гражданами Абхазии в упрощенном порядке. Подобные соглашения у России заключены только с Таджикистаном и Туркменистаном.