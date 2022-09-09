https://sputnik-abkhazia.ru/20220909/vladimir-putin-poruchil-podpisat-soglashenie-o-dvoynom-grazhdanstve-s-abkhaziey-1041422835.html

Владимир Путин поручил подписать Соглашение о двойном гражданстве с Абхазией

Владимир Путин поручил подписать Соглашение о двойном гражданстве с Абхазией

Проект Соглашения был предварительно проработан с абхазской стороной. МИД России может внести в него изменения, не имеющие принципиального характера. 09.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-09T16:31+0300

2022-09-09T16:31+0300

2022-09-09T16:41+0300

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СУХУМ, 9 сен – Sputnik. Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел подписать от имени России Соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства с Абхазией. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.В соответствии с соглашением, граждане Абхазии, обладавшие гражданством до 26 августа 2008 года, не утратившие его в день подачи заявления и достигшие совершеннолетия, могут обратиться с заявлением о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке.После признания суверенитета Абхазии со стороны России отсутствие межгосударственного соглашения о двойном гражданстве привело к приостановке процесса приобретения российских паспортов гражданами Абхазии в упрощенном порядке. Подобные соглашения у России заключены только с Таджикистаном и Туркменистаном.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220304/prezident-abkhazii-rassmotrit-proekt-soglasheniya-o-dvoynom-grazhdanstve-s-rossiey-1037937005.html

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