https://sputnik-abkhazia.ru/20220910/glava-sukhuma-rasskazal-kogda-budet-reshen-vopros-s-musorom-v-novom-rayone--1041436125.html

Глава Сухума рассказал, когда будет решен вопрос с мусором в Новом районе

Глава Сухума рассказал, когда будет решен вопрос с мусором в Новом районе

Мусор со всей столицы временно складируют на территории бывшего таксопарка в Новом районе, откуда потом вывозят на полигон в Гал. Рейсы совершают несколько раз... 10.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-10T09:00+0300

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2022-09-10T08:53+0300

абхазия

в абхазии

мусорный полигон

сухум

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СУХУМ, 10 сен - Sputnik. Срок сдачи мусорного полигона в Гулрыпшском районе - декабрь 2022 года, после его открытия перестанут свозить мусор со всей столицы в Новый район, откуда потом его вывозят на полигон в Гал. Об этом рассказал глава столицы Беслан Эшба на встрече с жителями Нового района, передает Абхазское телевидение. Вывоз мусора на такое большое расстояние сопряжен с существенными расходами из городского бюджета, отметил глава города."Вы не думайте, что мы этим не живем. Мы точно так же этим живем, как и вы. Ищем решение. И оно есть, только нужно немного времени. В декабре если они сдадут, то в январе-феврале начнется массовый вывоз отсюда. Это значит в три раза быстрее вывоз будет происходить. Если в Гал три рейса, то сюда будет шесть, семь, восемь рейсов в день", - отметил Эшба и подчеркнул, что у города для этих целей уже есть необходимая техника. Ранее в самом Сухуме функционировала мусоросвалка. Но в апреле 2019 года жители сухумского микрорайона Маяк провели бессрочную акцию протеста с требованием закрыть близлежащую к ним свалку. Митингующие перекрыли въезд на полигон. В результате правительство Абхазии выделило 36 гектаров земли для создания полигона бытовых отходов в селе Кацикыт в марте 2019 года.До открытия полигона в Гулрыпшском районе было решено вывозить столичные бытовые отходы в Галский район. Часть отходов все это время складируют на территории бывшего таксопарка в Новом районе.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211025/zapakh-po-sosedstvu-kak-v-taksoparke-sukhuma-poyavilas-svalka-musora-1036058915.html

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