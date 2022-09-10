https://sputnik-abkhazia.ru/20220910/kriptofermu-obnaruzhili-v-ochamchyre-1041442076.html

Криптоферму обнаружили в Очамчыре

Криптоферму обнаружили в Очамчыре

Майнинг на территории Абхазии запрещен до 31 декабря 2022 года. Также запрещен ввоз в республику аппаратов для добычи криптовалют. 10.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-10T19:20+0300

2022-09-10T19:20+0300

2022-09-10T19:20+0300

в абхазии

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СУХУМ, 10 сен - Sputnik. МВД Абхазии совместно с СОБР и Госстандартом обнаружили майнинг-ферму на заброшенной территории на улице Баграта Шинкуба в Очамчыре, сообщает пресс-служба ведомства.На Аргун составили протокол за незаконное подключения к электросетям и использование энергии для добычи криптовалют. ⠀Изъятые аппараты направлены на ответственное хранение в специализированный склад.

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очамчырский район

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