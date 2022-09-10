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Завершился визит Аслана Бжания в Кабардино-Балкарию
Завершился визит Аслана Бжания в Кабардино-Балкарию
Президент Абхазии прибыл в Кабардино-Балкарию 9 сентября. Его визит приурочен к празднованию 100-летия государственности КБР. 10.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-10T13:40+0300
2022-09-10T13:40+0300
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СУХУМ, 10 сен - Sputnik. Визит президента Абхазии Аслана Бжания в Кабардиино-Балкарскую Республику завершился, сообщает пресс-служба главы государства. Аслан Бжания возложил цветы к памятнику добровольцев из КБР на Площади Абхазии в Нальчике и к памятнику первого президента КБР Валерию Кокова.Президент Абхазии посетил Кабардино-Балкарский аграрный университет и Национальный культурный центр "Абхазия", встретился с представителями общественных организаций, объединяющих абхазо-абазинскую диаспору КБР и представителями организации "Ветераны Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов".Аслан Бжания поздравил народ КБР с 100-летним юбилеем республики. Он подчеркнул, что народ Абхазии всегда будет благодарен воинам-добровольцам, пришедшим на помощь в трудный час. "Это никогда никем не будет забыто, это свято чтут абхазские семьи, на этих примерах воспитываются молодые люди. Я хочу всем добровольцам, всем родителям, кто воспитал таких достойных людей сказать огромное спасибо", - сказал Аслан Бжания.Глава государства вручил ряд государственных наград: за вклад в развитие культуры и искусства, популяризацию культуры народов Кавказа Государственный академический ансамбль танца "Кабардинка" награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220909/aslan-bzhaniya-vstretilsya-s-dobrovoltsami-v-karachaevo-cherkesii-1041409356.html
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аслан бжания, кабардино-балкария, политика, абхазия
аслан бжания, кабардино-балкария, политика, абхазия
Завершился визит Аслана Бжания в Кабардино-Балкарию
13:40 10.09.2022 (обновлено: 14:03 10.09.2022)
Президент Абхазии прибыл в Кабардино-Балкарию 9 сентября. Его визит приурочен к празднованию 100-летия государственности КБР.
СУХУМ, 10 сен - Sputnik. Визит президента Абхазии Аслана Бжания в Кабардиино-Балкарскую Республику завершился, сообщает пресс-служба главы государства.
Аслан Бжания возложил цветы к памятнику добровольцев из КБР на Площади Абхазии в Нальчике и к памятнику первого президента КБР Валерию Кокова.
Президент Абхазии посетил Кабардино-Балкарский аграрный университет и Национальный культурный центр "Абхазия", встретился с представителями общественных организаций, объединяющих абхазо-абазинскую диаспору КБР и представителями организации "Ветераны Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов".
Аслан Бжания поздравил народ КБР с 100-летним юбилеем республики.
"Жители Кабардино-Балкарской Республики, бережно храня свои традиции, уверенно идут вперед. Республика сегодня представляет собой динамично развивающийся регион Российской Федерации, добивается высоких результатов", - сказал президент.
Он подчеркнул, что народ Абхазии всегда будет благодарен воинам-добровольцам, пришедшим на помощь в трудный час.
"Это никогда никем не будет забыто, это свято чтут абхазские семьи, на этих примерах воспитываются молодые люди. Я хочу всем добровольцам, всем родителям, кто воспитал таких достойных людей сказать огромное спасибо", - сказал Аслан Бжания.
Глава государства вручил ряд государственных наград: за вклад в развитие культуры и искусства, популяризацию культуры народов Кавказа Государственный академический ансамбль танца "Кабардинка" награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени.