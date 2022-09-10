https://sputnik-abkhazia.ru/20220910/zavershilsya-vizit-aslana-bzhaniya-v-kabardino-balkariyu-1041441358.html

Завершился визит Аслана Бжания в Кабардино-Балкарию

Завершился визит Аслана Бжания в Кабардино-Балкарию

Президент Абхазии прибыл в Кабардино-Балкарию 9 сентября. Его визит приурочен к празднованию 100-летия государственности КБР. 10.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-10T13:40+0300

2022-09-10T13:40+0300

2022-09-10T14:03+0300

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СУХУМ, 10 сен - Sputnik. Визит президента Абхазии Аслана Бжания в Кабардиино-Балкарскую Республику завершился, сообщает пресс-служба главы государства. Аслан Бжания возложил цветы к памятнику добровольцев из КБР на Площади Абхазии в Нальчике и к памятнику первого президента КБР Валерию Кокова.Президент Абхазии посетил Кабардино-Балкарский аграрный университет и Национальный культурный центр "Абхазия", встретился с представителями общественных организаций, объединяющих абхазо-абазинскую диаспору КБР и представителями организации "Ветераны Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов".Аслан Бжания поздравил народ КБР с 100-летним юбилеем республики. Он подчеркнул, что народ Абхазии всегда будет благодарен воинам-добровольцам, пришедшим на помощь в трудный час. "Это никогда никем не будет забыто, это свято чтут абхазские семьи, на этих примерах воспитываются молодые люди. Я хочу всем добровольцам, всем родителям, кто воспитал таких достойных людей сказать огромное спасибо", - сказал Аслан Бжания.Глава государства вручил ряд государственных наград: за вклад в развитие культуры и искусства, популяризацию культуры народов Кавказа Государственный академический ансамбль танца "Кабардинка" награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220909/aslan-bzhaniya-vstretilsya-s-dobrovoltsami-v-karachaevo-cherkesii-1041409356.html

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