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Аслан Бжания поздравил Башара Асада с днем рождения
Аслан Бжания поздравил Башара Асада с днем рождения
Башару аль-Асаду, руководящему Сирией с 2000 года, сегодня исполнилось 57 лет. 11.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-11T12:42+0300
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СУХУМ, 11 сен - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил своего сирийского коллегу Башара Асада с днем рождения, сообщает пресс-служба главы государства. Аслан Бжания отметил то, что Асад отдает всю свою энергию и силы на отстаивание интересов своей страны на международной арене, и пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и успехов на ответственном посту.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220529/vostochnyy-drug-chetyre-goda-nazad-siriya-priznala-nezavisimost-abkhazii-1039301033.html
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абхазия, новости, аслан бжания, сирия, башар асад
Аслан Бжания поздравил Башара Асада с днем рождения
12:42 11.09.2022 (обновлено: 12:43 11.09.2022)
Башару аль-Асаду, руководящему Сирией с 2000 года, сегодня исполнилось 57 лет.
СУХУМ, 11 сен - Sputnik.
Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил своего сирийского коллегу Башара Асада с днем рождения, сообщает
пресс-служба главы государства.
"Уверен, что отношения дружбы и сотрудничества между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой будут и впредь углубляться в интересах народов двух стран", - говорится в поздравлении.
Аслан Бжания отметил то, что Асад отдает всю свою энергию и силы на отстаивание интересов своей страны на международной арене, и пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и успехов на ответственном посту.