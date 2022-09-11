https://sputnik-abkhazia.ru/20220911/aslan-bzhaniya-pozdravil-bashara-asada-s-dnem-rozhdeniya-1041453107.html

Аслан Бжания поздравил Башара Асада с днем рождения

Аслан Бжания поздравил Башара Асада с днем рождения

Башару аль-Асаду, руководящему Сирией с 2000 года, сегодня исполнилось 57 лет. 11.09.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 11 сен - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил своего сирийского коллегу Башара Асада с днем рождения, сообщает пресс-служба главы государства. Аслан Бжания отметил то, что Асад отдает всю свою энергию и силы на отстаивание интересов своей страны на международной арене, и пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и успехов на ответственном посту.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220529/vostochnyy-drug-chetyre-goda-nazad-siriya-priznala-nezavisimost-abkhazii-1039301033.html

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