https://sputnik-abkhazia.ru/20220911/aslan-bzhaniya-prinyal-uchastie-v-inauguratsii-glavy-adygei-1041455124.html

Аслан Бжания принял участие в инаугурации главы Адыгеи

Аслан Бжания принял участие в инаугурации главы Адыгеи

Глава республики отбыл в рабочую поездку на Северный Кавказ 6 сентября и посетил три республики - Карачаево-Черкесию, Кабардино-Балкарию и Адыгею. 11.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-11T16:14+0300

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аслан бжания

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СУХУМ, 11 сен - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в церемонии инаугурации главы Адыгеи Мурата Кумпилова, избранного на второй срок. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Кроме того, глава государства отметил важность усилий, которые Кумпилов прикладывал к укреплению братских отношений между Абхазией и Адыгеей."Должен подчеркнуть роль добровольческого движения, которую сложно переоценить. Братья-адыги встали на защиту нашей страны. Многие сложили свои головы за свободу и независимость нашего государства", - сказал он.Кроме того, в рамках рабочего визита Аслан Бжания почтил память добровольцев, погибших в ходе Отечественной войны народа Абхазии. Поездка главы государства приурочена к 100-летию со дня образования республики Адыгея, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Она продлится до 12 сентября.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220909/aslan-bzhaniya-provel-onlayn-peregovory-s-glavoy-kabardino-balkarii-1041434838.html

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