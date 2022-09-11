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Аслан Бжания принял участие в инаугурации главы Адыгеи
Аслан Бжания принял участие в инаугурации главы Адыгеи
Глава республики отбыл в рабочую поездку на Северный Кавказ 6 сентября и посетил три республики - Карачаево-Черкесию, Кабардино-Балкарию и Адыгею. 11.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-11T16:14+0300
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СУХУМ, 11 сен - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в церемонии инаугурации главы Адыгеи Мурата Кумпилова, избранного на второй срок. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Кроме того, глава государства отметил важность усилий, которые Кумпилов прикладывал к укреплению братских отношений между Абхазией и Адыгеей."Должен подчеркнуть роль добровольческого движения, которую сложно переоценить. Братья-адыги встали на защиту нашей страны. Многие сложили свои головы за свободу и независимость нашего государства", - сказал он.Кроме того, в рамках рабочего визита Аслан Бжания почтил память добровольцев, погибших в ходе Отечественной войны народа Абхазии. Поездка главы государства приурочена к 100-летию со дня образования республики Адыгея, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Она продлится до 12 сентября.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220909/aslan-bzhaniya-provel-onlayn-peregovory-s-glavoy-kabardino-balkarii-1041434838.html
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Аслан Бжания принял участие в инаугурации главы Адыгеи
16:14 11.09.2022 (обновлено: 16:37 11.09.2022)
Глава республики отбыл в рабочую поездку на Северный Кавказ 6 сентября и посетил три республики - Карачаево-Черкесию, Кабардино-Балкарию и Адыгею.
СУХУМ, 11 сен - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в церемонии инаугурации главы Адыгеи Мурата Кумпилова, избранного на второй срок. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Вы - опытный политик, государственный деятель, под чьим руководством Республика Адыгея достигла больших успехов в социально-экономическом развитии. Благодаря Вашей энергии, неустанному труду Вы заслужили уважение и любовь своего народа, как мудрый политик и грамотный управленец", - заявил Бжания, поздравляя Кумпилова с вступлением в должность.
Кроме того, глава государства отметил важность усилий, которые Кумпилов прикладывал к укреплению братских отношений между Абхазией и Адыгеей.
"Должен подчеркнуть роль добровольческого движения, которую сложно переоценить. Братья-адыги встали на защиту нашей страны. Многие сложили свои головы за свободу и независимость нашего государства", - сказал он.
Кроме того, в рамках рабочего визита Аслан Бжания почтил память добровольцев, погибших в ходе Отечественной войны народа Абхазии.
Поездка главы государства приурочена к 100-летию со дня образования республики Адыгея, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Она продлится до 12 сентября.