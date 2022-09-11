https://sputnik-abkhazia.ru/20220911/delegatsiya-iz-abkhazii-primet-uchastie-v-molodezhnom-forume-v-ufe-1041449665.html
Делегация из Абхазии примет участие в молодежном форуме в Уфе
Делегация из Абхазии примет участие в молодежном форуме в Уфе
Молодежный форум Приволжского федерального округа "Йыйын молодежи — 2022" будет проходить в Уфе с 12 по 14 сентября и соберет участников со всех регионов... 11.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-11T12:02+0300
2022-09-11T12:02+0300
2022-09-11T12:02+0300
в абхазии
абхазия
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/0b/1041449479_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_45f45739aece7a41513e12059f78611d.jpg
СУХУМ, 11 сен - Sputnik. Представители Абхазии отправились в столицу Башкирии, Уфу, для участия в молодежном гражданском форуме "Йыйын молодежи-2022", сообщает Госкомспорта Абхазии.Третий по счету форум пройдет в Уфе с 12 по 14 сентября и объединит более 600 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет - общественных деятелей, представителей студенчества и молодежных организаций, молодых предпринимателей, деятелей культуры и искусства, и многих других.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220828/molodye-diplomaty-iz-abkhazii-prinyali-uchastie-v-forume-v-kazani-1041197146.html
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/0b/1041449479_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_29467be5ba87814171ce145e56a77e7c.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, россия, новости
Делегация из Абхазии примет участие в молодежном форуме в Уфе
Молодежный форум Приволжского федерального округа "Йыйын молодежи — 2022" будет проходить в Уфе с 12 по 14 сентября и соберет участников со всех регионов России и из-за рубежа.
СУХУМ, 11 сен - Sputnik.
Представители Абхазии отправились в столицу Башкирии, Уфу, для участия в молодежном гражданском форуме "Йыйын молодежи-2022", сообщает
Госкомспорта Абхазии.
На форуме Абхазию будут представлять Мадина Кутелия, Инал Инапшба, Адгур Лазария, Анна Голандзия и Занда Шанава.
Третий по счету форум пройдет в Уфе с 12 по 14 сентября и объединит более 600 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет - общественных деятелей, представителей студенчества и молодежных организаций, молодых предпринимателей, деятелей культуры и искусства, и многих других.