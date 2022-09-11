https://sputnik-abkhazia.ru/20220911/delegatsiya-iz-abkhazii-primet-uchastie-v-molodezhnom-forume-v-ufe-1041449665.html

Делегация из Абхазии примет участие в молодежном форуме в Уфе

Делегация из Абхазии примет участие в молодежном форуме в Уфе

Молодежный форум Приволжского федерального округа "Йыйын молодежи — 2022" будет проходить в Уфе с 12 по 14 сентября и соберет участников со всех регионов... 11.09.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 11 сен - Sputnik. Представители Абхазии отправились в столицу Башкирии, Уфу, для участия в молодежном гражданском форуме "Йыйын молодежи-2022", сообщает Госкомспорта Абхазии.Третий по счету форум пройдет в Уфе с 12 по 14 сентября и объединит более 600 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет - общественных деятелей, представителей студенчества и молодежных организаций, молодых предпринимателей, деятелей культуры и искусства, и многих других.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220828/molodye-diplomaty-iz-abkhazii-prinyali-uchastie-v-forume-v-kazani-1041197146.html

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