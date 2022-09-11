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Гаделия об "Органных вечерах": собралась плеяда известных исполнителей
Гаделия об "Органных вечерах": собралась плеяда известных исполнителей
VIII фестиваль "Органные вечера" прошёл в Пицундском храме с 5 по 10 сентября. 11.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-11T16:52+0300
2022-09-11T16:52+0300
2022-09-11T16:52+0300
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СУХУМ, 11 авг - Sputnik, Асмат Цвижба. Фестиваль "Органные вечера" в Пицунде в этом году был грандиозным, сказал в интервью Sputnik органист Лука Гаделия."Практически все концерты проходили при полном аншлаге, было очень много слушателей. Очень отрадно, что каждый из исполнителей оставил отзыв, и они в полном восторге от нашего инструмента, фестиваля, общения друг с другом. Ведь редко проходят фестивали, где все исполнители имеют возможность слушать друг друга, обычно они не пересекаются",- добавил он. Фестиваль "Органные вечера в Пицунде" впервые после Отечественной войны народа Абхазии открылся в концертном зале пицундского храма в 2012 году и стал традиционным. Музыка ежегодно, однако в 2020 и 2021 годах из-за пандемии коронавируса фестиваль провести не удалось.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220911/sobor-freski-i-organ-kak-prokhodil-festival-organnye-vechera-v-pitsunde-1041409504.html
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абхазия, музыка, культура
Гаделия об "Органных вечерах": собралась плеяда известных исполнителей
VIII фестиваль "Органные вечера" прошёл в Пицундском храме с 5 по 10 сентября.
СУХУМ, 11 авг - Sputnik, Асмат Цвижба. Фестиваль "Органные вечера" в Пицунде в этом году был грандиозным, сказал в интервью Sputnik органист Лука Гаделия.
Гаделия подчеркнул, что на фестивале собралась "целая плеяда известных и интересных исполнителей-органистов"- была представлена московская органная школа, играла органистка из Японии, в качестве солистов выступили Кристина Эшба, Алиса Гицба, Вероника Кожухова.
"Практически все концерты проходили при полном аншлаге, было очень много слушателей. Очень отрадно, что каждый из исполнителей оставил отзыв, и они в полном восторге от нашего инструмента, фестиваля, общения друг с другом. Ведь редко проходят фестивали, где все исполнители имеют возможность слушать друг друга, обычно они не пересекаются",- добавил он.
Фестиваль "Органные вечера в Пицунде" впервые после Отечественной войны народа Абхазии открылся в концертном зале пицундского храма в 2012 году и стал традиционным.
Музыка ежегодно, однако в 2020 и 2021 годах из-за пандемии коронавируса фестиваль провести не удалось.