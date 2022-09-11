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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 12 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 12 сентября
Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием южного циклона. 11.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-11T17:35+0300
2022-09-11T17:35+0300
2022-09-11T17:35+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 11 сен - Sputnik. В понедельник, 12 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +23°С до +28°С.Температура морской воды +26°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла. Относительная влажность воздуха 60-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 12 сентября
Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием южного циклона.
СУХУМ, 11 сен - Sputnik. В понедельник, 12 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +23°С до +28°С.
Температура морской воды +26°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.