https://sputnik-abkhazia.ru/20220911/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-12-sentyabrya-1041455928.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 12 сентября

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 12 сентября

Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием южного циклона. 11.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-11T17:35+0300

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 11 сен - Sputnik. В понедельник, 12 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +23°С до +28°С.Температура морской воды +26°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла. Относительная влажность воздуха 60-90%.

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абхазия, погода в абхазии